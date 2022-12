"Noi giovani dobbiamo credere di più in noi stessi": a Messina esplode il "Bum Festival" VIDEO - Tempostretto

5 eventi che vogliono risvegliare una città dormiente: arte, musica dal 23 dicembre al 1 gennaio. E c'è anche "Disco Lanka" in un fast food srilankese...

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Bang, boom, bum. Un festival che vuole far esplodere una città in cui regna il silenzio. E’ la provocazione dei giovani creativi di Exante Studio e Flow Creative Studio. Quattro under 30 messinesi che hanno investito su sé stessi e credono che il loro futuro lavorativo sia ancora possibile in questa città.

“Portiamo a Messina esperienze maturate fuori”

“Abbiamo studiato, ci siamo formati e vogliamo portare le nostre esperienze maturate fuori in città”, racconta l’art director e videomaker Mirko Santamaria. “Vogliamo portare una ventata di novità e risvegliare una città che a volte sembra assopita”.

“Investire su Messina ma soprattutto su noi stessi“

“Quando abbiamo aperto lo studio 2 anni fa abbiamo voluto investire su Messina ma soprattutto su noi stessi”, racconta l’architetto Lorenzo Musolino. “Se noi in primis non crediamo nel nostro potenziale la città non può crescere“.

Bum Festival dal 23 dicembre al 1 gennaio

Ecco come nasce l’idea di un festival, nel periodo natalizio, che parla di arte, musica e multiculturalità. Tutto partirà e si chiuderà nello studio-galleria di via Nicola Fabrizi 7, passando per 3 eventi esterni nel mezzo. Uno di questi, a cui è stato dato il nome di “Disco Lanka”, si svolgerà in un market srilankese a piazza Del Popolo, è sarà l’occasione per scoprire profumi, culture, persone e storie. Ma soprattutto una serata per vivere una delle piazze più belle ma poco valorizzate della città.

Ecco gli appuntamenti fino al primo giorno del 2023:

Nostalgia 23/12 Exante Galleria orario 18.00

Flusso 26/12 SpazioQuattro orario 18.00

Glauco 28/12 Retronuveau orario 22.00

Disco Lanka 30/12 Sri Lanka Foods orario 20.30

Lagio-cata 01/01 Exante Galleria orario 18.00