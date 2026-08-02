“Non abbandonare gli animali, l’amicizia è una cosa seria” IL VIDEO DELLA POLIZIA

Lo spot evidenzia che si tratta di un reato. E di un vero e proprio tradimento degli amici animali che avviene spesso in estate

L’hashtag è #L’amiciziaèunacosaseria. Un nuovo spot contro l’abbandono degli animali durante il periodo estivo. Sui canali ufficiali social della polizia di Stato, su whatsapp e sul web, è stato presentato il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici.

“Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mettere in serio pericolo sia l’animale, sia coloro che si mettono alla guida”, viene evidenziato.

Nello spot si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, ritorna a casa, prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy.