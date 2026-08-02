 "Non abbandonare gli animali, l'amicizia è una cosa seria" IL VIDEO DELLA POLIZIA

“Non abbandonare gli animali, l’amicizia è una cosa seria” IL VIDEO DELLA POLIZIA

Redazione

“Non abbandonare gli animali, l’amicizia è una cosa seria” IL VIDEO DELLA POLIZIA

domenica 02 Agosto 2026 - 14:30

Lo spot evidenzia che si tratta di un reato. E di un vero e proprio tradimento degli amici animali che avviene spesso in estate

L’hashtag è #L’amiciziaèunacosaseria. Un nuovo spot contro l’abbandono degli animali durante il periodo estivo. Sui canali ufficiali social della polizia di Stato, su whatsapp e sul web, è stato presentato il nuovo spot contro il fenomeno, particolarmente diffuso durante l’estate, dell’abbandono degli animali domestici. 

“Una condotta che, oltre a costituire un reato, rappresenta un vero e proprio tradimento per “gli amici animali”. Inoltre, l’abbandono può mettere in serio pericolo sia l’animale, sia coloro che si mettono alla guida”, viene evidenziato.

Nello spot si vede una poliziotta che, terminata la sua giornata lavorativa, ritorna a casa, prepara la valigia e, finalmente, parte in vacanza con la sua Joy. 

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Idrogeno verde, viaggio nell’hub sperimentale del Cnr a Capo D’Orlando VIDEO
Nasce M’ama Club & Restaurant, ritorno alle origini tra mare e gusto
Crollo a Messina, recuperato il corpo della giovane Alessandra Frazzica VIDEO
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED