 Vigile del fuoco si sente male mentre scava tra le macerie a Pistunina

Vigile del fuoco si sente male mentre scava tra le macerie a Pistunina

Marco Olivieri

Vigile del fuoco si sente male mentre scava tra le macerie a Pistunina

domenica 02 Agosto 2026 - 13:23

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute il comandante di Messina Michele Burgio. "Condizioni di lavoro davvero difficili"

MESSINA – Si è accasciato mentre lavorava alla ricerca dei dispersi dopo il crollo della palazzina a Pistunina. Giorno e notte i vigili del fuoco, in condizioni proibitive, stanno cercando di ritrovare le persone sotto le macerie. E uno di loro si è sentito male.

Ad aggiornare sulle sue condizioni di salute il comandante dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio: “Si è ripreso. Il posto medico avanzato del 118 ha subito portato i soccorsi. Sono situazioni dovute al forte caldo e alla disidratazione, che noi contrastiamo con uso abbondante di acqua e integratori. Ma le componenti stress e calore sono importanti. Tuttavia, non abbiamo segnali di cedimento o di rallentamento delle squadre”.

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