Nove giorni dopo il crollo a Pistunina si scava ancora VIDEO

L'azione incessante dei vigili del fuoco di Messina, mentre rimangono due dispersi

MESSINA – Nella zona della palazzina, in via Giorgio La Pira n. 31, i vigili del fuoco scavano ancora, otto giorni dopo il crollo a Pistunina, tra le macerie. La novità è che le ricerche vengono sospese dalle 20 alle 8 del mattino. Sono state pure avviate indagini di natura genetica per esaminare i resti dei corpi ritrovati. Su mandato della Procura, e affidate ai medici legali Elvira Ventura Spagnolo e Gennaro Baldino, con il supporto dei Ris (Reparto investigazioni scientifiche), le indagini sono estese pure nella zona del parcheggio rosso dello stadio “Franco Scoglio”. Si tratta di un’area individuata per lo stoccaggio temporaneo delle macerie estratte dal cratere.

Come vigili del fuoco, sul posto operano ancora team Usar (Urban Search and Rescue), esperti Nbcr (Nucleare Biologico Chimico Radiologico), nucleo cinofili, piloti di droni e mezzi di movimento terra, impegnati senza interruzione dal 30 luglio.

I dispersi sono Santino Magazzù e Lhairu Warnakulasuriya. Le vittime recuperate sono Carmelo, Sara e Rosa Leone e Alessandra Frazzica.

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