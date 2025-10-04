Omaggio di Andrea Bocelli alla Madonna del Tindari e a Capri Leone VIDEO

In un video, il cantante suona la sua "Ave Maria", che fa da sfondo alla rotazione a 360° della statua mariana

CAPRI LEONE – “Un momento straordinario e inatteso ha regalato alla comunità di Capri Leone un’emozione indimenticabile: il maestro Andrea Bocelli, il più grande tenore pop vivente, ha voluto dedicare un video con la sua voce, la sua musica e le sue parole, dopo aver saputo che la stessa musica fa da base alla rotazione di 360° della statua mariana in cima al Santuario della Madonna del Tindari”. Ad annunciarlo è la stessa amministrazione comunale.

“Entusiasmo, commozione, incredulità. Siamo rimasti senza fiato davanti a un gesto così grande. La nostra piccola realtà è alla ribalta grazie a un artista che ha scritto la storia della musica mondiale. Un video che ci rende orgogliosi e che sentiamo rivolto a ciascuno di noi”, dichiara la sindaca Bernardette Grasso.

“Facciamo nostre le parole del maestro – ha aggiunto la sindaca – affinché la Madonnina continui a rivolgere il suo sguardo su ciascuno di noi e a proteggere i suoi figli”.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al concittadino professore Ivan Lazzara, preparatore vocale (vocal trainer) di numerosi artisti, tra cui lo stesso Bocelli: “È merito suo – ha sottolineato Grasso – se oggi possiamo vivere questa emozione unica. A lui va la riconoscenza sincera di tutta la nostra comunità”.

“Un dono inaspettato che resterà nella memoria collettiva di Capri Leone come testimonianza di quanto la musica possa unire e rendere orgogliosi di appartenere a una comunità”, conclude l’amministrazione comunale.