Palazzo Zanca, scavi archeologici tra le erbacce. Il progetto di rinascita VIDEO - Tempostretto

Anche l'Antiquarium verrà riqualificato e aperto a cittadini e visitatori a Messina

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Duemila anni di storia avvolte dalla vegetazione infestante. Succede agli scavi archeologici all’interno del palazzo comunale. Ecco il progetto per riqualificare e rendere fruibile l’Antiquarium (vedi qui).

Con l’archeologo e presidente dell’associazione ArcheoMe Francesco Tirrito abbiamo visitato ciò che resta delle sale espositive e degli scavi. La sua associazione ha avuto in concessione le aree, insieme alla Tomba a camera di Largo Avignone e agli scavi di Largo San Giacomo, e ha già presentato un progetto per far diventare il sito d’interesse turistico. Ma non solo: “L’obiettivo è far conoscere questi luoghi anche ai tanti messinesi che non conoscono la storia della città”, racconta Tirrito.