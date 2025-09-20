Stasera un nuovo momento di partecipazione popolare contro i massacri del governo israeliano e le complicità dell'Occidente

MESSINA – “Fermiamo il genocidio” di Gaza. Dopo l’iniziativa della Cigil ieri, continua anche a Messina la mobilitazione contro i massacri del governo israeliano e le complicità dell’Occidente. Stasera sfilano in corteo da piazza Antonello, esprimendo solidarietà alla Global Sumud Flotilla, tanti giovani e cittadini su impulso di realtà come il circolo Arci “Thomas Sankara” e il coordinamento Messina-Palestina.

Il corteo segue questo itinerario: Corso Cavour, Via Tommaso Cannizzaro – Università, Viale Garibaldi, Piazza Unione Europea (Municipio).

Sottolineano gli organizzatori: “Gaza brucia a colpi di bombe e bulldozer. Si attua un genocidio da parte dello Stato d’Israele, come riconfermato in questi giorni dalla Commissione d’inchiesta indipendente nominata dal Consiglio dei diritti umani dell’Onu. Mentre a Gaza la popolazione priva di tutto è costretta dall’esercito sionista a un esodo forzato, con l’obiettivo finale di una espulsione collettiva dalla Palestina e la deportazione forzata, la più grande flottiglia civile nel Mediterraneo, la Global Sumud Flotilla, viaggia verso la Striscia senza una reale protezione dei governi dalla reazione sionista, il movimento internazionale è in mobilitazione permanente al fine di costringere gli Stati a fermare il genocidio e ripristinare la legalità internazionale”.

“Palestina libera e fermiamo il genocidio”, il corteo a Messina

Foto e video di Cristiano Piccione, progetto “L’estate addosso”

