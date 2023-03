Parcheggi selvaggi, gli alunni fanno la multa morale e i vigili li seguono con la vera sanzione VIDEO - Tempostretto

Hanno multato auto e moto parcheggiate su strisce, scivoli e in doppia fila per le vie del centro. L'iniziativa della IV Municipalità

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Educare i più piccoli per educare l’intera società: da questo principio è nata la giornata organizzata dal consiglio della IV Municipalità di Messina. Ad accompagnare gli alunni delle scuole “Boer Verona-Trento” e “Mazzini” c’erano alcune associazioni, come Senza Barriere e Accir, che ogni giorno fanno i conti con disabilità e barriere architettoniche.

De Maria: “Abbiamo multato simbolicamente anche il Comune”

E c’era anche la garante per le persone con disabilità del Comune di Messina Tiziana De Maria. “Abbiamo incontrato tanti scivoli non a norma o la loro assenza totale. Per questo i ragazzi hanno “multato” simbolicamente anche il Comune di Messina”, racconta De Maria.

Multe morali e sanzioni vere da parte della Polizia Municipale

Una passeggiata dal Palacultura al Duomo di Messina, un breve tratto di strada in cui i ragazzini hanno “multato” con un tagliandino le auto parcheggiate sugli scivoli, sulle strisce pedonali e in doppia fila. Ma anche dei mezzi a due ruote sul marciapiede. A seguire la scia di multe morali firmate dagli studenti c’erano però degli agenti della Polizia Municipale a sanzionare davvero le auto in sosta irregolare.

“Messina è una città che deve essere riparata”

“Bisogna iniziare ad educare a quest’età“, racconta Luigi Maria un ragazzo disabile che ha partecipato alla passeggiata. “Loro che sono piccoli hanno capito che Messina è una città che deve essere riparata. Tanti messinesi devono migliorare la propria condotta”.

Hanno partecipato alla mattinata tutti i consiglieri della IV Municipalità e il presidente Matteo Grasso.