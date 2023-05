Paura per una scolaresca, in 4 cadono dai gommoni nel fiume Lao. Dispersa una ragazza VIDEO - Tempostretto

40 ragazzi del Reggino stavano praticando rafting in provincia di Cosenza ma le acque si sono ingrossate all'improvviso

LAINO BORGO (CS) – Doveva essere una normale escursione, per 40 ragazzi di una scolaresca di una scuola nel Reggino, quando nel pomeriggio di oggi mentre stavano praticando rafting lungo il fiume Lao, nel Comune di Laino Borgo in provincia di Cosenza, quattro ragazzi sono stati sbalzati fuori da uno dei due gommoni a causa delle acque del fiume ingrossate. Tre dei quattro sono stati tratti in salvo, mentre una quarta ragazza di 17 anni risulta ancora dispersa. Il restante gruppo accortisi dell’assenza della malcapitata riusciva a raggiungere più a valle la sponda.

Sul posto sono intervenute squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza e del distaccamento di Castrovillari e Rende con supporto di personale Speleo Alpino Fluviale, e del Soccorso Alpino e Speleologico i quali hanno provveduto a mettere in salvo i 39 ragazzi. Tra loro un ferito lieve alla caviglia che dopo essere stato imbarellato, è stato trasportato fino all’ambulanza del 118. Nel frattempo sono proseguite le ricerche della ragazza dispersa, con il supporto di un elicottero dell’Aeronautica Militare dell’84° CSAR di Gioia del Colle che però ha interrotto di volare appena è calato il sole.