"Per amore di Monna Lisa", Lelio Bonaccorso a Lucca Comics VIDEO - Tempostretto

L'artista messinese presenta il libro firmato con Marco Rizzo

Di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Matteo Arrigo

MESSINA – “Il dodicesimo libro insieme. Io e Marco Rizzo abbiamo appena pubblicato il graphic novel Il mio amore per Monna Lisa e la prossima tappa del tour è alla rassegna Lucca Comics, in programma dal 28 ottobre all’uno novembre. Raccontiamo l’incredibile storia del tentativo di un furto della Gioconda”. L’artista messinese Lelio Bonnaccorso descrive con passione la sua ultima “creatura” per testo e disegni, pubblicata da Feltrinelli Comics.

Lelio Bonaccorso, Elico Conti Nibali e Michele Ainis in occasione dell’iniziativa per l’affaccio a mare della zona falcata

Il fumettista tiene a ricordare che, con lui ai disegni e Rizzo alla sceneggiatura, “ci sono anche i messinesi Fabio Franchi e Giuliana Rinoldo, artisti che si fanno valere nella scena internazionale e hanno lavorato al colore del libro”. Di recente, Bonaccorso si è lanciato pure nel progetto “L’officina del sole”, con sede in via Giacomo Venezian: “Io non ho creato nulla da solo. A Messina c’è un terreno fertile. Si tratta di un lavoro collettivo e deve essere la parola d’ordine, quella di fare squadra, in tutti i settori. L’unione fa la forza. Novità dopo Lucca Comics? Presenteremo Il mio amore per Monna Lisa a Milano, Firenze e Bologna. E il 2023 sarà nel segno di un progetto francese”.

