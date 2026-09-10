Piazza Cairoli, Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” VIDEO

Smantellate anche le vecchie pensiline alla fermate del tram Viale San Martino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” di Piazza Cairoli. Così è stata ribattezzata anni fa la grande griglia che sovrasta le fermate del tram nel cuore della piazza. Verrà smantellata nell’ambito dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria. Doveva sparire già in estate, almeno da cronoprogramma iniziale, ma c’è stato uno slittamento. Le operazioni di demolizione dovrebbero iniziare a fine settembre.

Via anche le vecchie pensiline alla fermata del tram Viale San Martino

Nel frattempo sono state eliminate anche le vecchie pensiline alla fermata del tram Viale San Martino. Un po’ più a sud proseguono anche i lavori per la posa della nuova pavimentazione del viale San Martino, il cantiere sta proseguendo nel tratto compreso fra via Santa Cecilia e via Trieste.

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