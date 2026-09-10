Piazza Cairoli, Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” VIDEO

Smantellate anche le vecchie pensiline alla fermate del tram Viale San Martino
servizio di Silvia De Domenico
MESSINA – Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” di Piazza Cairoli. Così è stata ribattezzata anni fa la grande griglia che sovrasta le fermate del tram nel cuore della piazza. Verrà smantellata nell’ambito dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria. Doveva sparire già in estate, almeno da cronoprogramma iniziale, ma c’è stato uno slittamento. Le operazioni di demolizione dovrebbero iniziare a fine settembre.
Via anche le vecchie pensiline alla fermata del tram Viale San Martino
Nel frattempo sono state eliminate anche le vecchie pensiline alla fermata del tram Viale San Martino. Un po’ più a sud proseguono anche i lavori per la posa della nuova pavimentazione del viale San Martino, il cantiere sta proseguendo nel tratto compreso fra via Santa Cecilia e via Trieste.
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Finalmente si elimina questa “cosa” orribile!!!!
Non ne ho mai capito il senso, non ne sentirò la mancanza. W il cielo libero!
Mi chiedevo se qualcuno si ricorda che il costo di allora ing. Incluso per la “griglia “fu di 900 milioni di lire. Certo ancora non si poteva immaginare lo spreco più grande dei fondi Pnrr con tutti quei parcheggi inutili e le piste ciclabili. A proposito bella quella sulla via T. Cannizzaro integrata al marciapiedi. Si rischia la continua collisione con i pedoni.
Il senso è presto detto quasi 1 miliardo di lire il costo complessivo di allora. Si faceva così. Oggi c’è il Pnrr.
Era ora! Una cosa che non aveva alcuna utilità ed un potenziale pericolo
oltre all’utilità che non c’è. Questo é il classico esempio di come si buttano i soldi pubblici!
Non e vero e stata utile prima per sprecare i miliardo di lire. Sarà utile adesso per sprecare quanto milioni di euro? Però a nord nessun lavoro neanche gli alberi hanno potato sulla linea del tram e contrastano con i fili. Na ingegneri super geni a Messina