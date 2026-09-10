 Piazza Cairoli, Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” VIDEO

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Silvia De Domenico

Piazza Cairoli, Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” VIDEO

giovedì 10 Settembre 2026 - 06:53

Smantellate anche le vecchie pensiline alla fermate del tram Viale San Martino

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Messina si prepara a dire addio alla “tarigghia” di Piazza Cairoli. Così è stata ribattezzata anni fa la grande griglia che sovrasta le fermate del tram nel cuore della piazza. Verrà smantellata nell’ambito dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria. Doveva sparire già in estate, almeno da cronoprogramma iniziale, ma c’è stato uno slittamento. Le operazioni di demolizione dovrebbero iniziare a fine settembre.

piazza cairoli lavori 1

Via anche le vecchie pensiline alla fermata del tram Viale San Martino

Nel frattempo sono state eliminate anche le vecchie pensiline alla fermata del tram Viale San Martino. Un po’ più a sud proseguono anche i lavori per la posa della nuova pavimentazione del viale San Martino, il cantiere sta proseguendo nel tratto compreso fra via Santa Cecilia e via Trieste.

lavori viale isola settembre 10

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lavori viale isola settembre 10

7 commenti

  1. Maurizio 10 Settembre 2026 07:17

    Finalmente si elimina questa “cosa” orribile!!!!

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  2. Zio Gianni 10 Settembre 2026 07:32

    Non ne ho mai capito il senso, non ne sentirò la mancanza. W il cielo libero!

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  3. Nanni2 10 Settembre 2026 09:28

    Mi chiedevo se qualcuno si ricorda che il costo di allora ing. Incluso per la “griglia “fu di 900 milioni di lire. Certo ancora non si poteva immaginare lo spreco più grande dei fondi Pnrr con tutti quei parcheggi inutili e le piste ciclabili. A proposito bella quella sulla via T. Cannizzaro integrata al marciapiedi. Si rischia la continua collisione con i pedoni.

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  4. Luigi 10 Settembre 2026 09:32

    Il senso è presto detto quasi 1 miliardo di lire il costo complessivo di allora. Si faceva così. Oggi c’è il Pnrr.

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  5. Bruno 10 Settembre 2026 10:07

    Era ora! Una cosa che non aveva alcuna utilità ed un potenziale pericolo

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  6. francesco garreffa 10 Settembre 2026 13:59

    oltre all’utilità che non c’è. Questo é il classico esempio di come si buttano i soldi pubblici!

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  7. Luigi 10 Settembre 2026 14:09

    Non e vero e stata utile prima per sprecare i miliardo di lire. Sarà utile adesso per sprecare quanto milioni di euro? Però a nord nessun lavoro neanche gli alberi hanno potato sulla linea del tram e contrastano con i fili. Na ingegneri super geni a Messina

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