Sport all’aria aperta: attrezzi e tavoli da ping pong nelle sei Municipalità. Ecco dove VIDEO

Dal lungomare di Santa Margherita a quello di Torre Faro. Le nuove aree per allenarsi o giocare

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Attrezzi fitness e tavoli da ping pong in cemento in diversi luoghi delle sei Municipalità. Così Messina promuove l’attività fisica all’aria aperta. Nell’ambito del progetto Way (Welfare Activity for Young) verranno posizionate attrezzature libere per fare sport o semplicemente incontrarsi in piazza per una partita al tavolo da ping pong. I lavori per l’installazione sono ancora in corso.

Dove verranno collocate le aree fitness

Nella I Municipalità sul lungomare Graziella Campagna (Santa Margherita); nella II Municipalità, tra via Rosario Livatino e via Missionari Comboniani (Villaggio CEP) e Villa Felicia Bartolotta (Santa Lucia sopra Contesse); nella III Municipalità in via Ernesto Cianciolo (Bordonaro Superiore); nella IV Municipalità a Villa Dante; nella V Municipalità nel Giardino Maria Costa (Paradiso); nella VI Municipalità all’interno dell’anfiteatro Pietro Antonio Zveteremich (Sperone) e sul lungomare di Torre Faro.

Dove verranno installati i tavoli da ping pong

Nella I Municipalità in piazza Michelangelo Trimarchi (Altolia); nella III Municipalità a Mangialupi, Camaro, Villa Dante (sia lato nord che sud); nella IV Municipalità a piazza Casa Pia; nella V Municipalità nella villa in via Santa Monica (Giostra); nella VI Municipalità in piazza San Giovanni (Castanea).

Lo sport accessibile a tutti

“Presto questi spazi saranno pronti, garantendo a tutti la possibilità di allenarsi e divertirsi all’aria aperta, in un ambiente sicuro e accessibile. Il progetto Way è un’opportunità unica per rafforzare il legame tra sport, salute e territorio, migliorando la qualità della vita nelle diverse municipalità di Messina”, dichiara la presidente di Messina Social City Valeria Asquini.