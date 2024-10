Villa Dante, arriva l’area fitness per bambini VIDEO

I piccoli attrezzi sono stati posizionati vicino alla struttura in legno "E-si-sto"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A Villa Dante era già stata realizzata un’area fitness per adulti, con attrezzi nuovi e già molto utilizzati dai cittadini. Adesso è arrivato il momento dello sport all’aria aperta anche per i più piccoli. E’ in fase di allestimento, infatti, l’area dedicata ai bambini. I piccoli attrezzi sono stati posizionati vicino alla struttura in legno “E-si-sto” gestita quotidianamente da Messina Social City.

Gli obiettivi del progetto Way

Anche queste attrezzatura rientrano nel progetto Way (Welfare Activity for Young), che mira a rafforzare il legame tra sport, salute e territorio. E poi rappresenta un’opportunità per fare sport, muoversi o allenarsi gratuitamente in mezzi al verde.

In arrivo due tavoli da ping pong in cemento

Sono in arrivo due tavoli da ping pong in cemento, che verranno posizionati sia a sud che a nord di villa Dante. E saranno fruibili da grandi e piccoli. Vedi qui la galleria fotografica 👇🏻