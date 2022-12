Piazza del popolo, i lavori a gennaio. "Ma bisogna prendersene cura h24" VIDEO - Tempostretto

"Ben venga la ristrutturazione ma servono più controlli e i negozi nei portici devono riaprire", suggerisce chi lavora sul posto

di Marco Olivieri, riprese e montaggio di Siliva De Domenico

MESSINA – Piazza Francesco Lo Sardo, o Piazza del popolo come la conoscono tutti, cambierà volto e fondamenta. Un avvio dei lavori più volte annunciato e che partirà dopo il 6 gennaio. Un ammodernamento, con un progetto da 650.000 euro, che intende riportare un luogo in parte degradato agli antichi fasti. La nuova pavimentazione, con mattonelle in pietra lavica, dovrebbe ridare eleganza alla piazza, già ricostruita dopo il terremoto del 1908.

“Servono più controlli di sera e occorre fare riaprire le botteghe sfitte”

Gaetano Di Stefano e Sarah Madafferi (chiosco bar)

Si tratta di un progetto, a cura dell’architetto Salvatore Corace, che sarà realizzato da Mondello Costruzioni srl di Brolo.

Ma che cosa ne pensano le persone che lavorano lì? L’edicolante Salvatore Andronaco, preoccupato pure per i disagi legati alla viabilità, e Gaetano Di Stefano e Sarah Madafferi, del chiosco bar, sperano in una rinascita della piazza. Per loro è fondamentale che ci si prenda cura di Piazza Lo Sardo 24 ore su 24, non lasciandola in balìa di situazioni di pericolo. Altra priorità dovrebbe essere rivitalizzare, nei portici, le botteghe chiuse e riportarle in vita, sostenendo chi investa su questo e altri luoghi.

GIà nel 2020 ci occupavamo in un servizio di portici sporchi e botteghe sfitte, oltre ai problemi di sicurezza. L’auspicio è che l’avvio dei lavori sia solo una prima tappa di un recupero della zona.

L’edicolante Salvatore Andronaco

