Piccoli talenti crescono: storia di un tenore 13enne e del fratellino che lo segue con il canto pop VIDEO - Tempostretto

Giovanni e Gabriele Scarfì, due fratelli uniti dalla passione per la musica. La mamma: "Li sosteniamo, ma prima di tutto lo studio"

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Cantano da quando erano piccoli e hanno già vinto diversi concorsi canori. All’età di 6 anni Giovanni, che oggi ne ha 13, ha visto in tv un’opera lirica e se ne è innamorato. Così i suoi genitori hanno iniziato a fargli studiare musica. Pochi anni dopo il fratellino Gabriele, che oggi ha 11 anni, ha deciso di seguirlo. Il maggiore studia canto lirico e si appresta a diventare un tenore, il più piccolo studia canto pop.

Il sostegno della scuola: “Due talenti da valorizzare”

“Le loro note arrivano dritte al cuore”, dichiara emozionata Eleonora Corrado la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Paradiso”. I due fratelli frequentano le scuole medie e si sono trasferiti lo scorso settembre in questa scuola, che ha subito scoperto e valorizzato il loro talento. “Siamo molto orgogliosi di loro e tutti i compagni li amano perché sono talentuosi ma semplici”, aggiunge la preside. A spronarli a salire sul palco ad ogni manifestazione cui partecipa l’istituto la loro professoressa Paola Provenzano, che ogni volta si emoziona a sentirli cantare.

Hanno già vinto dei concorsi

Così piccoli ma già vincitori di tanti concorsi canori. “La nostra cameretta è piena di attestati e coppe”, raccontano con il sorriso i due fratelli. I genitori li sostengono nello studio e li accompagnano in giro per la Sicilia, e non solo, ad esibirsi. “E’ un grande sacrificio per noi, ma anche una bella soddisfazione”, racconta mamma Angela. “E’ bello vederli sul palco perché la loro è una vera passione che arriva da dentro, non sono stati spinti da nessuno”. Ma la signora Angela Alibrandi ricorda sempre ai suoi figli che al primo posto c’è lo studio, e ringrazia la scuola per aver sempre compreso e giustificato alcune assenze dovute alla partecipazione ai concorsi.

Giovanni e Gabriele studiano tutti i giorni “perché altrimenti si perde il ritmo e l’abitudine”. A seguirli da 7 anni nella scuola “Percorsi sonori”, diretta da Mariangela Bonanno, è l’insegnante di canto Rosaria Conte.