In serie B Letojanni sconfitto, vittoria piena per l’Amando Volley

Il punto sulle squadre messinesi di pallavolo nei campionati nazionali. In B2 vittoria per l'Orlandina e sconfitta per La Saracena

Torna a mani vuote il Volley Letojanni dalla trasferta di Bronte, i ragazzi di Balsamo cedono di schianto alla Ciclope che ha il merito di aver ottenuto il massimo risultato con il minimo sforzo, complice un Letojanni che da quasi un mese è la brutta copia della squadra vista in campo fino a dicembre. I locali hanno prevalso senza concedere set e gli ospiti non sono mai riusciti a contendere alcun parziale, Bronte si è imposto per 25-19 25-19 25-21.

Una sconfitta che brucia in casa Letojanni, a preoccupare non è tanto il risultato quanto l’evidente involuzione sul piano del gioco e dell’atteggiamento. La sosta del prossimo fine settimana servirà ad analizzare più approfonditamente il momento difficile che sta attraversando la squadra che nelle ultime uscite ha decisamente deluso le aspettative di Società e tifosi.

Per quanto riguarda il campionato femminile di Serie B, vittoria per l’Amando Volley nella sedicesima giornata di Serie B1 nel girone D in casa contro il Vesuvio Oplonti, dopo aver ceduto il primo parziale 22-25 le santateresina hanno vinto 25-20 25-23 25-22, era uno scontro diretto con le joniche che sono salite in settima posizione superando proprio le partenopee. Per quanto riguarda il campionato di serie B2 nel girone L arriva la vittoria piena dell’Orlandina in casa contro il Cus Catania, 25-17 20-25 25-22 25-21 il punteggio, e la sconfitta esterna de La Saracena Volley in casa del Gbt Volley Palermo, 25-19 25-12 25-17 il punteggio finale. In classifica l’Orlandina occupa la sesta posizione mentre La Saracena è dodicesima e penultima.

Volley Letojanni – Ciclope Bronte 3-0

In avvio di gara Balsamo e Lopis devono fare a meno rispettivamente di Genovese e Tomasello, il primo parziale vede un inizio di marca letojannese che grazie ad un muro di Di Franco raggiunge il massimo vantaggio nel set (4-7) da allora la gara prende una piega del tutto diversa, dopo un sostanziale equilibrio nella parte centrale del set (15/15) è la Ciclope Bronte ha dettare i ritmi del gioco, Saraceno e Ndrecaj fanno la voce grossa in attacco e a muro costringendo Balsamo al timeout sul 21/17. Un ace di Minnelli ed un attacco punto di Andronico portano la contesa sul 23/18. Saraceno da 4 regala Bronte il primo set point poi sprecato da Andronico ma è lo stesso saraceno a chiudete il set al 2° tentativo (25/19)

Nel secondo parziale Balsamo mescola le carte mandano in campo Di Franco opposto in sostituzione di Pugliatti e Cassaniti in posto 4. Ad inizio set la ricezione Tiesse è traballante, ne approfitta la squadra di Lopis per portarsi avanti 4-2. Letojanni ritrova un pò di continuità ed impatta sul punteggio di 5-5. La parte centrale del set scorre via sul filo dell’equilibrio, ad una stoccata della Ciclope che si porta sul 14-11 risponde la Tiesse che con Cassaniti pareggia 18-18. Da questo punto del set in poi in campo si vede solo Bronte. Sale in cattedra l’ex Saraceno che con ben 4 punti realizzati sul finale porta la Ciclope al set point 24/19. A chiudere il set una pestata dalla seconda linea di Di Franco (25/19).

Il terzo ed ultimo parziale vede un inizio costellato da tinti errori da entrambe le parti, a portarsi avanti è la Tiesse Volley che raggiunge il massimo vantaggio sul 6-9, Bronte recupera in fretta e con De Micheli dapprima pareggia sul 13/13 e poi si porta avanti 14/13 grazie ad un attacco di Ndrecaj. La Tiesse è fallosa al servizio, due errori consecutivi fanno allegare Bronte che dal 18/16 in poi gestisce facilmente il finale di set, Giosuè Andronico porta la Ciclope a +3 (22/19), un errore di Pugliatti regala il primo match point al sestetto di Lopis, Di Franco dapprima annulla con un attacco punto e poi consegna la vittoria ai padroni di casa con un errore al servizio (25/21).

