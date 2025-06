Ponte sullo Stretto, Cisl Messina: “Giocare all’attacco per non rimanere ai margini” VIDEO

Il segretario Alibrandi: "Recuperiamo le aree artigianali". Allarme sulla manodopera: "Trovati solo 5 lavoratori su 100 richiesti da WeBuild per il raddoppio ferroviario"

MESSINA – Il segretario generale di Cisl Messina Antonino Alibrandi, il segretario generale della Filca Cisl Antonino Botta e il segretario provinciale della Fit Cisl Letterio D’Amico sono stati ospiti della commissione ponte, presieduta da Pippo Trischitta. Una sessione dei lavori durante la quale il sindacato ha lanciato diversi appelli, soprattutto sul ritardo nella formazione dei lavoratori e sull’immobilismo di una città che va ridisegnata e ripensata.

Alibrandi: “Recuperiamo le aree artigianali”

Nel suo intervento Alibrandi ha parlato di come sfruttare il ponte, in una partita che “va giocata in attacco, in maniera costruttiva, per non rimanere ai margini”. Il segretario ha aggiunto: “Il Ponte rappresenta la fetta più piccola della parte economica dell’investimento, il resto è sul territorio, dal recupero delle aree disagiate al dissesto idrogeologico. Perché non chiedere alla società Stretto di Messina che le opere provvisorie, come gli attracchi che saranno realizzati per le navi impegnate nei cantieri, possano diventare dei porticcioli turistici così da creare valore aggiunto. E poi le aree artigianali da recuperare, pianificando una strategia territoriale per riorganizzarle con le Zes ed integrarle al Ponte”.

L’allarme sulla manodopera

E come lui anche Antonino Botta della Filca Cisl, che ha puntato l’indice sul ritardo: “Non riusciamo a reperire la manodopera. Per il raddoppio ferroviario Webuild ha fatto richiesta di un centinaio tra architetti, ingegneri e geometri. Ne abbiamo trovati cinque. Parliamo di giovani che vanno via ma poi non riusciamo a trovare qualcuno. Riuscire a formare i giovani è complicato in tempi così stretti”. Intanto il 24 giugno, ha annunciato Trischitta a inizio seduta, dovrebbe esserci un sopralluogo della commissione stessa, insieme ai tecnici della Stretto di Messina spa, nei luoghi dei cantieri nella zona sud della città, tra Minissale e Contesse.

