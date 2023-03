Portella Arena, il torrente passa fra case e chiesa. C'è un progetto per l'attraversamento VIDEO - Tempostretto

650.000€ per la messa in sicurezza: il progetto definitivo è pronto da un anno ma attende ancora le autorizzazioni ambientali

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Le ultime piogge abbondanti hanno messo in allarme i residenti della Cooperativa Futura. Il torrente Portella Arena si trova proprio fra queste palazzine e una chiesa. E attraversarlo è l’unico modo per gli abitanti di uscire o rientrare a casa. Il progetto del Comune di Messina, realizzato dal dipartimento Protezione civile e Difesa del suolo, è diventato definitivo circa un anno fa, ma per vedere la luce attende ancora le autorizzazioni ambientali.

Caminiti: “Non meno di due anni per le autorizzazioni ambientali”

Si tratta della realizzazione di un ponte di 10 metri e mezzo con travi in cemento armato. La realizzazione di quest’opera da 650.000€ renderebbe sicuro l’attraversamento del torrente in caso di piogge abbondanti. L’assessore Francesco Caminiti spiega perché non si può ancora fare una previsione sui tempi di realizzazione.