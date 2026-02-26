Fiorella Mannoia in concerto a Messina per il Capo Peloro Summer Fest

Primo artista annunciato per la rassegna che si svolgerà questa estate nell'Arena Capo Peloro. Fiorella Mannoia interpreterà i brani più amati di Fossati e De André

Fiorella Mannoia in concerto a Messina la prossima estate. Quello in programma il prossimo 22 agosto è il primo live annunciato della rassegna Capo Peloro Summer Fest, che vedrà una serie di concerti di alcuni tra gli tra artisti più apprezzati del panorama musicale italiano esibirsi nella location dell’Arena Capo Peloro. Gli eventi saranno organizzati da Puntoeacapo Srl in collaborazione con Il Botteghino e il Comune di Messina nell’ambito del progetto “Messina Città della Musica e degli Eventi 2025-2026”.

Il tour

“Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” è il nuovo viaggio musicale di Fiorella Mannoia attraverso i repertori e i brani più amati di Fossati e De André. Al tour già annunciato si aggiungono 5 nuove date estive i primi concerti indoor che porteranno l’artista nei teatri in autunno.

Tra le nuove date, il 22 agosto Fiorella sarà in concerto a Messina, all’Arena Capo Peloro. Alla tappa messinese seguirà quella di Catania, già annunciata per il 23 agosto 2026 a Villa Bellini nell’ambito della rassegna Sotto Il Vulcano Fest.

Fiorella Mannoia ritornerà live in Sicilia anche per la stagione invernali nei teatri con due appuntamenti organizzati sempre da Puntoeacapo: il 9 novembre 2026 sarà a Palermo al Teatro Massimo, l’11 novembre il tour raggiungerà Ragusa per lo spettacolo che si terrà al Teatro Duemila.

I biglietti per i live di “Fiorella canta Fabrizio e Ivano: Anime Salve” a Messina, Palermo e Ragusa e saranno disponibili a partire dalle ore 11:00 di venerdì 27 febbraio.

Altri eventi

