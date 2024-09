Protezione civile, “alleanza a Messina tra istituzioni e cittadini” VIDEO

La campagna "Io non rischio" e le tante esigenze per mitigare i rischi del territorio;: a coinfrionto con l'assessore Minutoli

MESSINA – Terremoti, maremoti, incendi e vulcani. L’assessore con delega alla Protezione civile, Massimiliano Minutoli, ha presentato ieri la campagna “Navigando con – Io non rischio” e fa il punto sui vari fronti in cui è impegnato: dalle tante falle del territorio all’emergenza acqua. In primo piano la necessità, nell’anno in cui è stato approvato il nuovo Piano comunale d’emergenza, di un’alleanza tra istituzioni, organizzazioni di volontariato e cittadini nel segno della prevenzione. A partire dai comportamenti d’adottare in caso d’emergenza.

La campagna è promossa dall’associazione di volontariato e protezione civile “Mari e Monti 2004”, in collaborazione con l’amministrazione comunale e il Dipartimento regionale di Protezione civile. E con il sostegno del Gruppo Caronte & Tourist.

