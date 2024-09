“Navigando con – Io non Rischio”: sulle navi si parla di terremoti, maremoti, incendi e vulcani

La campagna di sensibilizzazione sulle buone pratiche da seguire, condotta dalla protezione civile, protagonista tra le due spole di Messina e Villa San Giovanni

MESSINA – Si chiama “Navigando con – Io non rischio”, la nuova campagna promossa dall’associazione di volontariato e protezione civile “Mari e Monti 2004”, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, il dipartimento regionale di Protezione civile e con il sostegno del Gruppo Caronte & Tourist. All’incontro con i giornalisti hanno preso parte l’ing. Salvatore Scollo, funzionario del dipartimento regionale di Protezione civile; la dott.ssa Piera Calderone, diversity manager di C&T; la presidente dell’associazione “Mari e Monti 2004” Giovanna Filocamo; la volontaria formatrice della campagna “Io Non Rischio” Sabrina Palumbo; e l’esperto comunale di Protezione civile Antonio Rizzo.

Il progetto prevede che domani, sabato 14 settembre, i volontari dell’associazione incontrino i viaggiatori dalle 10 alle 18, per divulgare le buone pratiche di Protezione civile relative ai rischi terremoto, maremoto, incendi boschivi e rischio vulcanico, nell’ambito di una giornata dedicata ai turisti e ai pendolari nello Stretto di Messina denominata “Navigando con – Io Non Rischio”. A spiegarlo è stato il sindaco Federico Basile: “Ogni anno constatiamo con piacere una crescente partecipazione a queste campagne informative, che sono cruciali per far conoscere i comportamenti da adottare durante eventi calamitosi. La novità di quest’anno, che vede l’iniziativa svolgersi sulla nave Telepass, amplifica ulteriormente la portata di un evento già collaudato e di successo. I comportamenti che ognuno di noi assume possono letteralmente salvarci la vita. Un sentito ringraziamento va ai volontari che, con impegno e dedizione, fanno la differenza”.

Poi alla presentazione è intervenuto l’assessore Massimiliano Minutoli: “La campagna ‘Io non rischio’ ha preso il via nel 2011, da allora ha raggiunto livelli di eccellenza e ne siamo molto orgogliosi. È fondamentale che ciascuno di noi impari a proteggersi, e l’associazione Mari e Monti 2004 svolge un lavoro eccezionale. Le otto ore di formazione che i volontari offriranno ai passeggeri a bordo sono un esempio concreto di come si possa fare prevenzione attiva”. Dopo di lui, la presidente Giovanna FiIocamo: “La nostra associazione è grata all’Amministrazione comunale, al sindaco Basile e all’assessore Minutoli per il loro costante supporto, e al Gruppo Caronte & Tourist per aver accolto con entusiasmo questa iniziativa, mettendo a disposizione la Nave Telepass come spazio di incontro e formazione. ‘Io Non Rischio’ non è solo un evento, ma un progetto itinerante che porta la cultura della prevenzione direttamente tra la gente, sensibilizzando turisti e pendolari su comportamenti che possono fare la differenza durante le emergenze. La nostra missione è quella di rendere ogni cittadino parte attiva nella protezione civile, e grazie alla sinergia con le istituzioni e il mondo imprenditoriale, possiamo raggiungere sempre più persone, ovunque esse siano”.

E la dottoressa Calderone: “Caronte & Tourist non poteva mancare a questa iniziativa. Siamo particolarmente sensibili alla tematica della sicurezza e consapevoli dell’importanza della prevenzione. Collaborare a ‘Io Non Rischio’ ci permette di contribuire attivamente alla diffusione di una cultura della protezione civile tra i nostri passeggeri, sottolineando il nostro impegno per la salvaguardia della comunità e del territorio”. Infine gli ingegneri Scollo e Rizzo. Il primo ha affermato: “La prevenzione è essenziale perché durante un evento calamitoso siamo soli, e l’unico modo per difenderci è conoscere i rischi”. Il secondo ha spiegato le modalità della giornata: “Una cittadinanza formata adeguatamente si dimostra più resiliente nella risposta ad un evento che la colpisce. Ecco perché questi incontri sono fondamentali e bisogna parteciparvi con interesse e spirito di collaborazione”.