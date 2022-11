Protezione civile. Minutoli: "Insieme Comune e volontari per la prevenzione” - Tempostretto

L'assessore ha inaugurato il Gruppo comunale di volontariato, a Messina, e punta su prevenzione e informazione

MESSINA – “Il volontariato è diventato punto di riferimento di qualsiasi cultura emergenziale e la priorità è la formazione della cittadinanza”. Da qui un patto virtuoso tra volontari e amministrazione per mettere al centro la sicurezza e la prevenzione dei rischi. Così l’assessore competente Massimiliano Minutoli avvia il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile e auspica un sempre maggiore coinvolgimento della popolazione, una volta archiviata la recente esercitazione.

In questo quadro, informazione e organizzazione appaiono chiavi di volta per modificare una mentalità umana ma pericolosa: quella di rimuovere i possibili rischi e non attrezzarsi ad affrontarli. Sia nel caso di sisma, sia di dissesto idrogeologico o altro pericolo, il punto di partenza è l’informazione. Il sapere come agire in caso di emergenza.

Formazione dei volontari, allertamento sonoro e rafforzamento della cultura di protezione civile tra i cittadini

Tra i punti messi in evidenza dall’assessore Minutoli, nell’intervista video a Tempostretto, “l’avvio della formazione per i volontari, la realizzazione di una colonna mobile, l’incremento dei sistemi di allertamento sonoro sul territorio e infine l’imminente aggiornamento del Piano comunale di emergenza. Le associazioni di volontariato iscritte all’elenco territoriale sono di importanza fondamentale per il costante supporto che forniscono all’ente locale con l’auspicio che possano prestare la loro massima collaborazione con il Gruppo comunale. L’obeittivo? Migliorare e avvicinare sempre di più la cittadinanza alla cultura della protezione civile”.

L’incontro a Palazzo con sindaco e assessore

Alla riunione operativa di stamattina, sabato 11 novembre, a Palazzo Zanca, hanno preso parte l’assessore con delega alla Protezione civile Massimiliano Minutoli, il dirigente del Servizio 12 Drpc provincia di Messina Bruno Manfrè, l’esperto Antonio Rizzo e la coordinatrice del gruppo comunale Sabrina Palumbo. In apertura dei lavori il Sindaco ha ringraziato i partecipanti e rivolgendosi agli aspiranti volontari “nel settore della protezione civile è fondamentale l’attività del volontariato e al tempo stesso è necessario – ha evidenziato Basile – attuare percorsi di formazione e azioni di infor-mazione utili per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura di protezione civile, nonché i buo-ni comportamenti da adottare in caso di emergenza”.

A esporre l’apparato normativo e presentare sinteticamente il sistema di protezione civile a livello locale è stato l’ingegnere Rizzo, mentre la coordinatrice Palumbo ha chiarito la composizione della struttura organizzativa e i futuri appuntamenti formativi, che vedranno la collaborazione di enti e istituzioni.

