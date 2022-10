Minutoli: "Piano d'emergenza per Messina e lotta all'abbandono dei rifiuti" VIDEO - Tempostretto

Due priorità per l'assessore della Giunta Basile

MESSINA – “Contiamo d’approvare il nuovo Piano d’emergenza aggiornato per Messina entro dicembre. Non è una data tassativa perché il Piano è dinamico e può essere aggiornato in qualsiasi momento, in base agli accadimenti del momento”. L’assessore comunale Massimiliano Minutoli annuncia il provvedimento e si dice soddisfato di una rinnovata attenzione nei confronti del tema della sicurezza.

Dal punto di vista negativo, invece, “è cambiata in peggio la tendenza a buttare i rifiuti in strada. Con l’avvento della differenziata, che ha portato un beneficio enorme – precisa l’assessore – si è nello stesso tempo generato il fenomeno dell’abbandono incontrollato dei rifiuti. Devo dire che la polizia municipale fa un lavoro enorme e procede quotidianamente nei sequestri, iindividuando chi abbandona i rifiuti lungo i torrenti o crea discariche in zone più nascoste della città”.

L’attenzione ai torrenti

Aggiunge Minutoli: “In sinergia con il collega assessore Caminiti, che ha in delega la difesa del suolo, e prima ancora con Dafne Musolino, l’attenzione ai torrenti è stata sempre massima. Siamo sempre intervenuti laddove c’erano discariche nei torrenti. Abbiamo due appalti per il dissesto idregeologico e gli interventi emergenziali e, assieme alla Messina Servizi, ce la mettiamo tutta. L’appello ai cittadini è di essere più diligenti senza generare problemi ambientali e di protezione civile”.

Le deleghe di Minutoli

Ecco le deleghe: dell’assessore Minutoli: Manutenzione Beni e Servizi; Arredo Urbano e Spazi Pubblici; Cimiteri; Acquario e Dimora per gli Animali; Protezione Civile; Sicurezza sui Luoghi di Lavoro; Pronto Intervento; Interventi Igienico Sanitari; Servizi al Cittadino; Volontariato del Settore degli Animali; Volontariato del Settore della Protezione Civile; Rapporti con le Municipalità ed i Comitati Civici.

