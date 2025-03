Quanti alberi in città e dove si trovano: ecco lo “spazio verde” virtuale di Messina Servizi VIDEO

Da aprile sarà disponibile la nuova piattaforma "Green Space", per esplorare con un click i parchi e le aree verdi di Messina

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Uno “spazio verde” virtuale per scoprire il patrimonio arboreo di Messina. Da metà aprile Messina Servizi metterà a disposizione dei cittadini la nuova piattaforma digitale “Green Space”. Un portale progettato per semplificare e ottimizzare tutte le attività legate alla cura, alla manutenzione e alla documentazione degli spazi verdi.

“Green Space”, una piattaforma per coinvolgere i cittadini

Sarà uno strumento da una parte utile all’azienda e dall’altra ai cittadini per avere informazioni e soddisfare curiosità sulle oltre 12.000 alberature presenti in città. Con un semplice click sul pallino verde, che rappresenta appunto l’albero, si potrà sapere in tempo reale che tipo di essenza sia, le sue dimensioni e avere tutte le informazioni in merito all’assorbimento di anidride carbonica.

Mappe interattive per esplorare virtualmente parchi e spazi verdi

“Green Space”, infatti, non è solo uno strumento operativo per Messina Servizi ma una piattaforma pensata per il coinvolgimento diretto dei cittadini. Nasce, infatti, con l’obiettivo di promuovere una partecipazione attiva alla tutela e valorizzazione del verde urbano. Grazie a un censimento dettagliato del verde urbano e a una mappa interattiva e georeferenziata, ogni cittadino potrà esplorare virtualmente i parchi e gli spazi verdi della città, accedendo con un semplice click a informazioni specifiche e aggiornate. Ad esempio sarà possibile visualizzare in tempo reale i benefici offerti dagli spazi verdi o scoprire quanti giochi e arredi urbani ci sono una determinata area.