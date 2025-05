“Rageen Vol. 1”: cinema, concerto e teatro al Lux di Messina VIDEO

Il collettivo Okiees sbarca per la prima volta in città stasera alle 21. . Lo spettacolo è realizzato in collaborazione con Pippo Delbono

MESSINA – Nuovo appuntamento al cinema Lux di Messina con una una fusione tra cinema, concerto, spettacolo teatrale. “Dopo il successo ottenuto in giro per l’Italia con 40 date all’interno di importanti festival, cinema e teatri, il collettivo “Okiees” sbarca per la prima volta a Messina questo venerdì’ 16 maggio alle ore 21.00 con lo spettacolo “Rageen Vol. 1” realizzato con la collaborazione dell’artista di fama internazionale Pippo Delbono“. L’annuncio è dello stesso collettivo stato fondato da Andrea Rabbito, professore ordinario di cinema presso l’Università di Enna “Kore” in compagnia del messinese Adriano Murania, primo violino dell’Orchestra del Teatro Bellini e storico violinista di Carmen Consoli. Al progetto ha collaborato l’artista ligure Pippo Delbono presente nello spettacolo in video e nelle musiche che vengono eseguite dal vivo.

Lo spettacolo del collettivo costituisce una novità nel panorama filmico e musicale attraverso una Soluzione che fonde vari linguaggi tra loro: viene, infatti, proposta la fusione tra la proiezione del film di videoarte realizzato dagli Okiees con l’esecuzione dal vivo in sincrono della colonna sonora originale del

lungometraggio che, come ha scritto Alessandro Hellmann per “Rockerilla”, si muove nel solco della

tradizione delle opere di Mark Lanegan, di Lou Reed e dello Springsteen di “Nebraska”; a questo si

aggiungono le differenti performance dei membri del collettivo durante l’esibizione musicale e i reading di Pippo Delbono, nelle vesti del narratore e di Roger. In ultimo durante all’ingresso vengono donate delle transmedia card attraverso cui fruire del materiale interattivo online che dialoga con ciò che viene

realizzato nello spettacolo.

Si tratta insomma di uno spettacolo transmediale che intreccia film, musica, reading, performance, materiale interattivo, allo stesso modo in cui viene proposto nel loro album-libro edito da Kappabit Edizioni e nel loro disco, e che per l’occasione a Messina verrà proposto da una inedita formazione del collettivo che vede la partecipazione di Andrea Rabbito alla voce e chitarra, della violinista bulgara Alexandra Dimitrova, di Alessandro Caltabiano alle tastiere ed elettronica, della percussionista boliviana Karen Ramirez Viasus e della cantante e ballerina argentina Paula Tapia.

Sullo schermo è presente l’acclamato regista e attore Pippo Delbono che offre la sua coinvolgente interpretazione, sentita e toccante, intima e sofferta, che caratterizza la cifra stilistica di questo grande

artista e dei suoi vari spettacoli amati in tutto il mondo.

Il film e la musica, recensita entusiasticamente da importanti testate (fra cui il manifesto, Rockerilla, Rumore, Blow Up) così come l’intero progetto (vedi, ad esempio, Film TV, Giornale dell’Arte), narrano la

storia di due migranti, Roger Benjamin e Benjamin Rye, stretti tra loro da un rapporto di amore, odio e

amicizia, che scappano dalla loro terra devastata dalla guerra, in un viaggio in mare aperto su un’imbarcazione di fortuna per approdare a Catania, dove vivranno la frustrazione della vita ai margini e del diverso; e sarà questo malessere che farà esplodere una violenza che segnerà il destino dei due

protagonisti.

Nella storia esplicite sono le influenze e gli omaggi ai grandi romanzieri americani, John Steinbeck e William Faulkner tra i principali. Un aspetto che emerge chiaro sin dal nome del collettivo, Okiees, che si offre come l’alterazione del termine dispregiativo “okie” rivolto ai migranti provenienti dall’Oklahoma descritti da John Steinbeck in “The Grapes of Wrath”; e anche dal nome/cognome Benjamin dei due protagonisti che rimanda al Benjamin Compson di “The Sound and the Fury”. Lo stesso titolo “Rageen” è la crasi tra “rage” e “spleen”.

Studiosi di fama internazionale come il musicista e musicologo Vincenzo Caporaletti (Università di

Macerata), lo studioso di semiotica dei media, Ruggero Eugeni (Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano), il critico d’arte e curatore di mostre Valentino Catricalà (Soda di Manchester), hanno messo in

luce “le caratteristiche innovative del progetto e il suo alto valore artistico e di ricerca che rende “Rageen

Vol. 1” un prodotto del tutto unico e apripista di una nuova concezione di arte, che recupera e sviluppa in chiave contemporanea e postmoderna la tradizione dell’alta cultura rock fondendola con forme di

sperimentazione video e narrativa”.