Reggio. Al via il nuovo anno scolastico, Falcomatà inaugura il nuovo plesso al “Ferraris” VIDEO

La struttura è stata ristrutturata, ammodernata e messa in sicurezza, con uno dei primissimi progetti completati con i fondi del Pnrr

REGGIO CALABRIA – “Siamo molto contenti, come Città metropolitana, di avere consegnato a Reggio Calabria i primi lavori sulle scuole realizzati con i fondi del Pnrr, in questo caso al ‘Ferraris’ che oggi, grazie a questi interventi, è senza dubbio, tra le scuole più rinnovate e sicure della città, rispettando tutte le normative di Stato e dell’Unione Europea. E’ stata una riapertura della scuola che abbiamo condiviso con gli studenti, il personale Ata, i docenti e la dirigente scolastica, che ringrazio, insieme a tutti quelli che hanno lavorato affinché oggi si potesse entrare in questa scuola, in particolar modo il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace, il dirigente del settore edilizia Mezzatesta e la ditta esecutrice”. Così il Sindaco metropolitano di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, partecipando oggi, al plesso scolastico ‘Ferraris’ dell’Ite ‘Piria-Ferraris-Da Empoli’ di Reggio Calabria alla cerimonia di riapertura dell’anno scolastico 2024/2025.

“Credo – ha aggiunto – che questo modello di intervento sia la strada giusta da percorrere, abbiamo già visto in questi in queste settimane quanto, anche i lavori da parte del Comune, abbiano portato a un’indagine generale sulle oltre 30 scuole medie-inferiori che ci sono in città. I risultati conseguiti, in certi casi, hanno comportato la chiusura”. Stiamo lavorando su due direzioni: quella della sicurezza dei plessi e dell’ammodernamento. Naturalmente – ha concluso il primo cittadino – tutto questo deve essere funzionale a un ragionamento su come distribuire, ad oggi, sul territorio i plessi scolastici, anche nell’ottica dell’organizzazione delle famiglie”.

Nel corso della cerimonia erano presenti anche il vicesindaco metropolitano, Carmelo Versace che ha dichiarato “Quale migliore occasione se non quella dell’apertura dell’anno scolastico per procedere all’inaugurazione del plesso in chiave moderna e adeguata alle nuove tecnologie, risultato raggiunto grazie ai fondi Pnrr. Si tratta della prima opera finanzia e la prima ad essere conclusa”. Sugli aspetti tecnici dei lavori eseguiti è intervenuto il dirigente metropolitano Giuseppe Vito Mezzatesta. “La struttura – ha detto – è stata adeguata agli standard di legge e potrà contare su tecnologie che, al giorno d’oggi, non possono mancare come l’installazione di un impianto fotovoltaico che consentirà una gestione energetica green e la dotazione di strumenti domotici che offriranno la possibilità di un’autoalimentazione energetica”.

Nello specifico i lavori del plesso scolastico ‘Ferraris’, hanno riguardato il rifacimento, previa demolizione dell’esistente, di tutto il manto di copertura con l’impermeabilizzazione del terrazzo dell’ultimo piano, il rifacimento degli intonaci del secondo piano, il rinforzo strutturale dei solai fortemente compromessi dalle infiltrazioni piovane dal tetto di copertura e trattamento dei ferri d’armatura, il rifacimento dei servizi igienici con sostituzione di tutte le rubinetterie e dei sanitari, la realizzazione di una controsoffittatura antincendio estesa a tutto il piano, la tinteggiatura del piano secondo, la predisposizione impianto antincendio piano secondo, il rifacimento impianto elettrico e di gestione domotizzata delle aule del secondo piano, la distribuzione degli impianti principale di energia piano terra e primo piano, la sostituzione degli infissi al piano terra, primo e secondo piano e la realizzazione dell’impianto fotovoltaico per un importo complessivo di 2.1 milioni di euro.