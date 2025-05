Reggio. Amerigo Vespucci, due giorni di eventi con la nave più bella del mondo FOTO E VIDEO

Oggi pomeriggio, quando Nave Amerigo Vespucci lascerà Reggio, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti la vicina Sicilia

REGGIO CALABRIA – Lo storico veliero Amerigo Vespucci, giunto nel porto di Reggio Calabria, lunedì mattina, oltre alle numerose autorità civili e militari, è stato accolto dalla banda musicale della Brigata Meccanizzata “Aosta” . Nel corso della tappa reggina il Villaggio IN Italia, è stato visitato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo e Luca Andreoli Amministratore Delegato di Difesa Servizi S.p.A., la società in house del Ministero della Difesa che realizza e supporta tutte le fasi dell’iniziativa.

Sono state numerose le visite a bordo dell’Amerigo Vespucci e tante sono state le attività che si sono svolte, come la “Scopri i tesori del MArRC con Nave Amerigo Vespucci”, per visitare il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, uno dei più importanti musei archeologici d’Italia che ospita i Bronzi di Riace. La hall del Villaggio IN Italia, ha ospitato una serie di incontri, uno a cura del Ministero per le Disabilità “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” dedicato all’impatto delle nuove tecnologie sulla vita delle persone con disabilità, un altro appuntamento è stato dedicato ai più piccoli con il progetto “Generazione Vespucci” con la favola del Vespucci, un racconto in musica delle avventure di “Aurora e la nave incantata” a cura di Veronica Maya e del gruppo di fiati “Millenium Ensemble”.

Presentate anche le tappe della quinta edizione del Nastro Rosa Tour

Sono state presentate anche le tappe della quinta edizione del Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia in barca a vela organizzato da Difesa Servizi S.p.A. in collaborazione con la Marina Militare e SSi Sports & Events, con il supporto della Federazione Italiana Vela. La Marina Militare Nastro Rosa Tour rappresenta un’opportunità unica per esplorare e celebrare la bellezza del nostro Paese attraverso il mare, unendo tradizione, cultura e sport.

La regata, che partirà da Venezia l’8 giugno per arrivare a Genova il 13 luglio passando anche per Reggio Calabria, mette in risalto non solo le meraviglie naturali e architettoniche dei paesi oggetto di tappa, ma anche i valori fondamentali della Marina Militare, come la lealtà e coraggio e educazione, valori tipici dello sport della vela. A seguire sarà presentato il volume “Diario di Bordo 2024” che racconta i momenti salienti dell’ultima edizione del Nastro Rosa Tour.

Oggi pomeriggio, quando Nave Amerigo Vespucci lascerà Reggio Calabria, è previsto un passaggio ravvicinato nelle acque antistanti la vicina Sicilia dove sarà quindi possibile vedere transitare la Nave più bella del mondo.