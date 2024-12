Reggio. Con l’accensione dell’Albero e l’apertura del Villaggio di Babbo Natale, iniziano le festività natalizie VIDEO

Il secondo evento che insieme al primo hanno dato il via alle festività natalizie si è svolto in Piazza Duomo con l'accensione dell'Albero di Natale

REGGIO CALABRIA – Sono stati due gli appuntamenti che ieri hanno caratterizzato la domenica dell’Immacolata in città. Il primo è stato l’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale’, presso la Villa Nuova alla presenza di tantissimi bambini. Una iniziativa che rientra tra gli eventi di ‘Reggio città Natale 2024’ promossi da Palazzo San Giorgio.

Dall’8 dicembre e fino al 6 gennaio nella storica area verde del centro cittadino sarà installata la ‘Casetta di Babbo Natale’ che per l’occasione sarà presente per incontrare i bambini e le rispettive famiglie. Non mancherà un piccolo ufficio dove poter scrivere e consegnare le letterine per Babbo Natale. Per l’occasione è stato anche allestita la ‘Casetta Babbo Park’, uno spazio gioco dedicato a tutti i bambini, anche con momenti di lettura. Presente anche la ‘Stanza del cinema’ dove saranno proiettati film e cartoni e si potranno svolgere piccole attività laboratoriali. Alla tradizionale inaugurazione sono seguiti giochi di fuoco e trampolieri che hanno animato ed intrattenuto i bambini. Da oggi le attività di animazione ed intrattenimento inizieranno, a partire dal pomeriggio, prevedono diversi appuntamenti, tutti consultabili sul portale: https://turismo.reggiocal.it/node/1188.

Mentre il secondo evento che insieme al primo hanno dato il via alle festività natalizie si è svolto in Piazza Duomo con l’accensione dell’Albero di Natale. Per il sindaco Giuseppe Falcomatà si è trattato di “un momento di festa che forse la città aspettava più degli altri anni. Una piazza così gremita si fa fatica a ricordarla. Questo significa che l’accensione dell’albero, così come quella delle luminarie, è entrata pienamente nelle aspettative dei reggini che vogliono godere di una città che durante il Natale si fa più bella, si arricchisce nelle sue vie del centro, ma anche delle periferie perché quest’anno è Natale ovunque e per tutti”.