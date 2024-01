Reggio. Il sindaco Falcomatà ha presentato la nuova giunta comunale VIDEO

Nella nuova giunta tecnica restano ancora da attribuire tre posti, che potrebbero essere assegnati dopo un nuovo confronto con il Pd

REGGIO CALABRIA – Nel Salone dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio, il sindaco Giuseppe Falcomatà ha presentato la nuova giunta comunale. I nuovi assessori nominati sono tutti tecnicied esterni, fatta eccezione del consigliere comunale Carmelo Romeo, eletto con una lista civica, e sono: gli architetti Paolo Malara ed Elisa Zoccali, l’ingegnere Franco Costantini e Marisa Lanucara, con un trascorso nella Confcommercio di Reggio Calabria. I cinque neo assessori si vanno ad aggiungere al vice sindaco Paolo Brunetti di Italia Viva.

Paolo Brunetti, assessorato Città Pulita e Sicura con deleghe all’Ambiente, al Ciclo integrato della acque dei rifiuti, alla Polizia Locale e all‘Edilizia residenziale pubblica e con ruolo di vicesindaco.

Carmelo Romeo, assessorato Città Europea e Resiliente con deleghe alla Programmazione e rimodulazione delle risorse comunitarie, Pon Metro, Patti per il Sud, Agenda Urbana, Museo del Mare, Palazzo di Giustizia e Lido Comunale

Marisa Lanucara, assessorato Città produttiva con deleghe ad Attività Produttive e Sviluppo Economico, organizzazione e riordino dei mercati, rapporti con le associazioni di Categoria.

Franco Costantino, assessotaro alla Città del Futuro con delega ai Lavori Pubblici e Grandi Opere e attuazione ed esecuzione del piano Triennale delle Opere Pubbliche.

Paolo Malara, assessorato alla Città sostenibile e accessibile con deleghe alle Politiche e ai programmi di pianificazione urbana e sostenibile, Adattamento Climatico, Rigenerazione urbana, programmazione Progetti Strategici, Mobilità, Parcheggi e Trasporti, Porto e Aeroporto, Area Integrata dello Stretto, Città Prossima e Smart City, Eliminazione barriere architettoniche.

Elisa Zoccali, assessorato alla Città Ordinata con deleghe all’Edilizia Privata, ai Condoni, al programma nazionale di Qualità dell’Abitare Pinqua.

Nel corso della conferenza stampa il sindaco Falcomatà, ha sottolineato come il periodo di sospensione è stato utile per capire quanto sia necessario uscire dalla bolla in cui probabilmente era stata isolata la Città. “Dopo l’assoluzione dello scorso 25 ottobre – ha spiegato Falcomatà – ho ritenuto doveroso tradurre in impegno quella necessità. Gli obiettivi di mandato da perseguire non sono cambiati rispetto allo scorso 25 ottobre – ha spiegato il sindaco Giuseppe Falcomatà – ma occorre rilanciare l’azione amministrativa con una squadra coesa e rinvigorita di competenze”. attribuire tre posti, che potrebbero essere assegnati dopo un nuovo confronto con il Partito Democratico