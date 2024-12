Reggio. Investe una ragazza sulle strisce, scappa e poi si presenta alla Polizia locale VIDEO

Il fatto è avvenuto nella notte in corso Matteotti. La 23enne investita da un motociclista è in ospedale in condizioni critiche

REGGIO CALABRIA – Si è presentato nella tarda mattinata di oggi al Comando della Polizia locale il pirata della strada che la notte scorsa ha investito una ragazza di 23 anni che stava attraversando sulle strisce pedonali. Il fatto si era verificato su Corso Matteotti e la ragazza stava attraversando la strada per andare a trascorrere la serata in un noto locale. La malcapitata ha riportato gravi lesioni traumatiche. Il conducente della potente moto non si era fermato dandosi alla fuga, come mostrano le immagini delle telecamere di videosorveglianza, acquisite dalla Polizia locale giunta immediatamente sul posto per rintracciare il responsabile.

Il giovane si è presentato al comando della Polizia locale, diretta dal comandante Salvatore Zucco, assistito dal proprio difensore di fiducia, fornendo la propria versione dei fatti. Contestualmente, è stato immediatamente informato il magistrato di turno. Si tratta di un 24enne di Reggio Calabria che aveva conseguito la patente per il veicolo nell’agosto scorso e ora gli è stata ritirata. Il motociclista è stato denunciato per lesioni stradali, fuga e omissione di soccorso. Al vaglio anche la posizione di un altro motociclista, anch’egli identificato.