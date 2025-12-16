 Rettrice candidata a sindaca? Spatari smentisce: "Concluderò il mio mandato" VIDEO

Silvia De Domenico

martedì 16 Dicembre 2025 - 12:50

"La politica non è il mio mondo, il mio unico partito è l'università di Messina"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Rettrice candidata a sindaca di Messina? Spatari smentisce ogni futuro coinvolgimento in politica. “Resterò rettrice fino a fine mandato. La politica non è il mio mondo, il mio unico partito è l’università di Messina”, dichiara la rettrice Giovanna Spatari.

SPATARI rettrice

“Rimarrò rettrice fino all’ultimo giorno di mandato”

Mette così a tacere le voci su una possibile candidatura alle prossime elezioni comunali con il centrodestra. “Dico ai miei colleghi e al personale tecnico-amministrativo che per quanto dipenda dalla mia volontà io porterò a termine il mandato e rimarrò rettrice fino all’ultimo giorno”, aggiunge Spatari. E conclude con una battuta: “Rassicuro anche la mia famiglia e i miei amici che non dovranno vivere un ulteriore stress di campagna elettorale e soprattutto non dovranno vivere l’imbarazzo di dirmi un “no” alla richiesta di un voto perché non ci sarà”.

