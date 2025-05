Rione Taormina, una nuova strada al posto delle baracche. Ma 31 famiglie protestano VIDEO

Chiedono di incontrare il sub commissario Trovato: "Siamo persone non numeri, ascolti le nostre storie"

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Sono 31 le famiglie del Rione Taormina che si sono ribellate al metodo di assegnazione delle case dell’ufficio commissariale per il Risanamento. “Non possono farci accettare un nuovo alloggio senza prima farcelo vedere”, hanno scritto in una lettera indirizzata anche ad Arisme e al Comune di Messina. “Abbiamo firmato un documento dopo aver avuto solo planimetrie e foto”, raccontano.

“Vogliamo confrontarci con il sub commissario Trovato”

Sentono di essere stati trattati in modo superficiale, senza alcuna empatia da parte degli uffici. Ognuno di loro vorrebbe spiegare al sub commissario Santi Trovato i motivi dei loro rifiuti. C’è chi ha disabilità o patologie e non può accettare una casa ai piani alti, chi ha delle allergie e preferirebbe un alloggio lontano dall’aperta campagna, chi non deambula e chi è allettato. Insomma ogni famiglia ha una sua storia di fragilità e chiede un confronto. Tutti tengono a precisare che non si tratta di capricci o pretese ma di esigenze reali.

Una nuova strada che si collegherà alla via Don Blasco

La striscia di baracche che costeggia il muro della caserma di Minissale, XXIV Artiglieria, verrà abbattuta al più presto. In via Ennio Quinto, quasi tutta sgomberata, le case sono già state consegnate alle poche famiglie rimaste. Ma per poter realizzare la nuova strada di collegamento fra la via Taormina e la nuova via don Blasco serve appunto sbaraccare anche le vie Aulo Persio Flacco, Publio Afro Terenzio, Marco Anno Lucano e Andronico Livio. Tutte piccole stradine che si diramano nel dedalo dell’enorme baraccopoli di Rione Taormina.

“Siamo qui da 70 anni non abbiamo fretta di andare via”

“Hanno fretta di buttarci fuori per realizzare la nuova strada. Noi siamo qui da 70 anni e non abbiamo premura, non accetteremo case non idonee solo perché al Comune serve questo spazio”, commenta il signor Gianni Mirci in rappresentanza di tutte le famiglie. “Noi non abbiamo mai chiesto una casa a nessuno, abbiamo sempre vissuto qui dignitosamente e se non ci faranno vedere delle case degne non andremo via dalle nostre baracche“, conclude.

5 famiglie resteranno fra ruspe e macerie

A questi si aggiunge la richiesta d’aiuto delle 5 famiglie che rimarranno lungo quella strada. “Già le case crollano adesso, figuriamoci non appena inizieranno con le ruspe”, commenta una donna che abita con i suoi figli in una casa divorata dall’umidità. “In questa baracca siamo in 10, con diversi minori, ma le assegnazioni si sono fermate poche porte prima della mia“, conclude.

Vedi qui la galleria fotografica

Articoli correlati