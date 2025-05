Via Taormina, “dal 12 maggio le 31 famiglie potranno visitare le case”

Il sub commissario Trovato risponde alla sottosegretaria Siracusano e rassicura chi vive in baracca: "Il risanamento continua"

MESSINA – “È davvero scandaloso speculare sulle sofferenze di 31 famiglie che tra qualche mese potrebbero vivere in un alloggio dignitoso e non in una baracca”. È quanto dichiara il sub commissario al risanamento delle baraccopoli di Messina, l’ingegnere Santi Trovato, che si sofferma sui dati relativi alle 31 abitazioni, acquistate dalla struttura commissariale nel mercato immobiliare, e destinate ai nuclei familiari che vivono nella baraccopoli di via Quinto Ennio. Continua Trovato: “Gli alloggi sono stati attribuiti tenendo conto delle diverse tipologie abitative, della distribuzione territoriale e delle esigenze dei singoli nuclei familiari”.

Prosegue il sub commissario: “Arisme, entro giovedì 8 maggio, trasmetterà all’ufficio commissariale l’elenco delle manifestazioni di gradimento delle nuove case da parte dei 31 nuclei familiari. Da lunedì 12 a lunedì 19 maggio le famiglie potranno visitare le nuove abitazioni e dal 20 maggio trasmetterò l’elenco al Comune di Messina che procederà con la consegna degli appartamenti. Dal momento della consegna gli assegnatari avranno 45 giorni di tempo per il trasloco”.

La risposta è agli attacchi della sottosegretaria Matilde Siracusano (“Persone trattate come numeri”) in seguito alla protesta di 31 famiglie di via Taormina, che abitano nelle baracche a ridosso del muro della caserma XXIV Artiglieria. E alle dichiarazioni delle stesse famiglie, che Trovato intende ora rassicurare: “Nessuno di noi ha visto le case ma solo le piantine. Chi ci ha ricevuti ha insistito, dicendo che dovevamo scegliere subito e firmare un foglio di accettazione, scritto da Arisme. Diversamente con la forza pubblica dovevamo lasciare la nostra casetta dove abitiamo da anni. Siamo stati costretti a firmare e accettare di lasciare la casetta, anche se quelle nuove non sono pronte, a causa di lavori. Siamo stati trattati non come persone. Nessuna dignità. Prendere o buttati fuori”.

Trovato: “Falso che le famiglie siano state costrette a firmare le manifestazioni di gradimento”

Da qui la polemica, perché le case non sono state ancora viste, ed è stato firmato un foglio di accettazione. E ora la replica. “A fronte di tutto questo imponente lavoro spiace leggere in un comunicato diffuso questa mattina una serie di affermazioni del tutto fuorvianti – rimarca il sub commissario Trovato – È falso che le famiglie siano state costrette a firmare le manifestazioni di gradimento; è grave inoltre l’utilizzo, nel comunicato, del termine ricatto; è falso che non sia stata data la possibilità di vedere fisicamente l’abitazione, dal momento che, come detto, a conclusione della fase di preventiva accettazione seguirà la visione delle case, nella settimana dal 12 al 19 maggio. Lo sbaraccamento di via Quinto Ennio è il primo, dal 2019, che coinvolge 31 nuclei familiari contemporaneamente, consentendo il concreto risanamento di una parte importante del rione Taormina”.

Tipologia degli alloggi assegnati



22 appartamenti di grande dimensione (oltre 90 mq)

4 appartamenti di media dimensione (tra 70 mq e 90 mq)

5 appartamenti di piccola dimensione (tra 45 mq e 70 mq)

Suddivisione territoriale

Gli alloggi sono ubicati nelle seguenti zone del comune di Messina:

Zona Nord n. 5 appartamenti

Zona Centro n. 10 appartamenti

Zona Sud n. 16 appartamenti

Caratteristiche degli alloggi

Evidenzia l’ingegnere: “Tutti gli appartamenti sono stati completamente ristrutturati prima della consegna e risultano dotati di tutti i comfort abitativi, compresi impianti moderni, servizi igienici efficienti e finiture di buona qualità; allacciati ai pubblici servizi, inclusi rete idrica, rete fognaria, energia elettrica e gas; conformi agli standard di abitabilità e sicurezza previsti dalla normativa vigente”.

“Come si può vedere si tratta di alloggi decorosi, all’interno di palazzi e condomini, ristrutturati quando necessario,in regola con le normative in materia. Eppure tutto questo – dichiara il sub commissario Santi Trovato – secondo alcune dichiarazioni sbalorditive viene definito risanamento che non rispetta le persone e che tratta anziani e bambini come numeri…..”.

“Il risanamento non ha subito alcun rallemtamento o stop”

L’ingegnere Trovato, nel ricordare che “ogni attività della struttura è in applicazione di quanto previsto dalla legge speciale sul risanamento 44/2021”, sottolinea “come valutazioni di tipo politico non attengano ai compiti dell’ufficio e che pertanto il sub commissario terrà sempre fuori le analisi politiche da una tematica così delicata. E’ quindi incredibile leggere dichiarazioni prive di fondamento rilasciate da chi, pur non vivendo a Messina, arriva ad affermare che un’operazione così importante come quella del risanamento abbia subito uno stop o un rallentamento”.

“Non creiamo allarme sociale, il risanamento non si fermerà”

“Chi sostiene che il risanamento si è fermato- conclude Trovato- oltre ad essere lontano anni luce dalla verità si assume la responsabilità di creare un clima di tensioni sociali e allarme tra le famiglie e tra chi opera quotidianamente per liberare Messina dalle baraccopoli. Questo ufficio non risponderà più ad alcun attacco strumentale sui media e sui social al fine di preservare l’attività del commissario al risanamento da becere strumentalizzazioni che hanno il solo scopo di ritardare o bloccare le attività finalizzate a dare a centinaia di persone che oggi vivono in baracca, un alloggio dignitoso. Forse darà un dispiacere a qualcuno, ma il risanamento non si è fermato e non si fermerà, è un impegno doveroso nei confronti della città”.

