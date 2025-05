Via Taormina. “Vogliono cacciarci senza neanche averci mostrato dove dovremmo andare”

La protesta delle 31 famiglie che abitano nelle baracche a ridosso del XXIV Artiglieria, lì dove dovrebbe essere prolungata la nuova via don Blasco

“Nessuno di noi ha visto le case ma solo le piantine. Chi ci ha ricevuti ha insistito, dicendo che dovevamo scegliere subito e firmare un foglio di accettazione, scritto da Arisme. Diversamente con la forza pubblica dovevamo lasciare la nostra casetta dove abitiamo da anni. Siamo stati costretti a firmare e accettare di lasciare la casetta, anche se quelle nuove non sono pronte, a causa di lavori. Siamo stati trattati non come persone. Nessuna dignità. Prendere o buttati fuori”.

Protestano le 31 famiglie di via Taormina che abitano nelle baracche a ridosso del muro della caserma XXIV Artiglieria. Devono essere abbattute prima delle altre perché lì sarà realizzato il prolungamento della nuova via don Blasco.

“Scegliere casa sulla carta”

Adesso vorrebbero ritirare quelle firme. “Chiediamo di vedere due case per poter organizzare la nostra vita. Non capiamo perché non si possono più vedere le case come si faceva prima e venire incontro ai problemi di ogni famiglia. Non vogliamo essere spostati come pacchi e non siamo persone cattive. Chiediamo solo un nostro diritto. Perché dobbiamo scegliere la casa sulla carta senza vederla? Quale famiglia affitta una casa senza vederla?”.

Richieste avanzate da più di un mese ma – dicono – “non abbiamo risposta. Siamo abbandonati da tutti, nessuno ci riceve. Facciamo appello a tutti per aiutarci a trovare una soluzione con dignità e rispetto per le persone. Ringraziamo per la casa ma prima chiediamo di vederla, come si è sempre fatto”.

Lasciare le baracche entro luglio

L’Ufficio del sub commissario per il risanamento ha dato un termine ultimo per lasciare le baracche entro il 31 luglio. “Ma noi aspettiamo le case che ancora non sappiamo dove sono e come sono”.

L’appello al sindaco

Infine l’appello al sindaco Federico Basile: “Scendi nella via Taormina in mezzo alla gente, come facevi una volta. Parla con noi, chiedici se siamo contenti per le assegnazioni avvenute o quelle che avverranno. Ti ricordi quanti baci ed abbracci con l’allora sindaco Cateno De Luca?”.