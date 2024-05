Ruspe in azione a Pace: gettato il materiale per colmare i vuoti fra parcheggi e massi VIDEO

Transennata l'area di sosta di Contemplazione. Tutto fermo a Paradiso, perché ancora sotto sequestro

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – Ruspe in azione nel villaggio di Pace. Sono iniziati i lavori nell’area di parcheggio chiusa da più di due anni. E’ già stato gettato del materiale per colmare i vuoti fra il parcheggio e i nuovi massi in cemento posizionati dal pontone a dicembre. Anche l’area di sosta di Contemplazione è stata transennata nei giorni scorsi e si procederà allo stesso modo. Tutto resta fermo invece a Paradiso, dove il parcheggio è ancora sottoposto a sequestro.