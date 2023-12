Parcheggi litoranea, iniziano i lavori. Residenti e commercianti: "La fine di un incubo" VIDEO - Tempostretto

Dopo un anno e mezzo quasi non ci credevano più. Il senso unico alternato ha causato delle code nell'arco della mattinata

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – I tre parcheggi sulla via Consolare Pompea riapriranno. Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza della costa. Gru e ruspe sono in azione per il posizionamento dei massi a protezione e subito dopo si procederà con i lavori per la sistemazione dei parcheggi di Pace, Paradiso e Contemplazione.

Le code causate dal senso unico alternato

Il senso unico alternato in alcuni momenti della mattinata ha causato delle code in entrambe le direzioni. Sul posto gli agenti della Polizia municipale a vigilare sul traffico e consentire le manovre dei tir carichi di massi. I grossi blocchi in calcestruzzo, infatti, sono stati trasportati dal Porto di Tremestieri un po’ alla volta. Mentre continuano le operazioni del pontone che sta trasferendo via mare gli stessi massi dalla zona sud alla costa a largo di Torre Faro e Ganzirri per la rifioritura delle barriere esistenti.

“Ci siamo quasi emozionati vedendo le ruspe in azione”

“Dopo un anno e mezzo di annunci quasi non ci credevamo più”, racconta un imprenditore del settore turistico Enrico Russo. Più volte abbiamo raccontato il disagio che i commercianti e i residenti avevano manifestato tramite proteste. Al loro fianco sempre il consiglio della V Municipalità, con il presidente Raffaele Verso, che oggi festeggia insieme a loro. “Ci siamo quasi emozionati nel vedere le ruspe in azione”, raccontano.

“Speriamo finiscano i lavori per Natale”

Residenti e commercianti si augurano che i lavori terminino in tempi brevi. “Speriamo almeno per Natale”, dice un operatore del settore della ristorazione. Johnny Alleruzzo gestisce il ristorante “Dal professore” e racconta i disagi vissuti nell’ultimo anno e mezzo (vedi qui la cronistoria).