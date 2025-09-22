Russo: “Diciamo no al genocidio dei palestinesi, anche il Consiglio deve schierarsi” VIDEO

Il consigliere del Pd di Messina ha partecipato alla manifestazione pro Palestina e ora prepara nuove iniziative. "Vedremo che farà il centrodestra"

MESSINA – “Non sosteniamo Hamas. Siamo a favore del popolo palestinese costantemente bombardato dall’esercito israeliano. Ogni giorno centinaia di bambini innocenti, donne e uomini innocenti e anziani vengono uccisi dalle bombe di Israele”. Alessandro Russo, consigliere del Partito democratico, ha partecipato alla manifestazione di stamattina a piazza Cairoli. E ora punta a far sì che il Consiglio comunale, attraverso una mozione del Pd, prenda posizione in maniera netta sulla pace e sullo stop al genocidio.

In agosto era passata una mozione per il “cessate il fuoco”, illustrata da Russo, con abbandono della Lega dall’aula. Ora il consigliere Dem intende prendere una nuova iniziativa assieme agli due consiglieri del partito. “Non cambieremo la realtà ma dobbiamo provarci come opinione pubblica e non tacere. E vedremo che cosa farà il centrodestra quando il Pd presenterà la nuova mozione. Solo in Italia abbiamo una destra italiana che fa finta di non vedere quello che sta succedendo”, evidenzia.

Servizio video di Alessio Bernava, progetto “L’estate addosso”

