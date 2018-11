S. Teresa. Siracusano, esordio e match point: all'Amando il derby con la Planet (INTERVISTE)

S. TERESA (25. 11. 2018) - Una diagonale stretta di Giordana Siracusano, consegna alla capolista del campionato di B2 Farmacia Schultze – Villa Zuccaro S. Teresa il 4 set ed i tre punti in questa delicata sfida contra la Planet Strano Pedara.

Il tecnico santateresino Camiolo parte con il solito sestetto: Agostinetto in regia, Bertiglia opposto, Mercieca e Richiusa al centro, Rania e Marino schiacciatrici, Foscari libero.

Andaloro, che lamentava alcune assenze (la ex Rapisarda ferma in panchina), si presenta con Perticone in palleggio e Giuffrida opposto, l’ottima Polito e Asero al centro, Bellapianta e Boffi in posto quattro e Bonaccorso Libero

Che la partita sarebbe stata difficile lo si intuisce fin dalle prime battute del primo set. Pronti via e le etnee di portano subito sul 4 a 0, per l’incredulità del pubblico accorso anche oggi numeroso al Palabucalo ad incitare la squadra di Santa Teresa. Una Bertiglia, oggi in splendida forma, con alcuni importanti punti (saranno 7 solo in questo parziale) riporta sotto la capolista Amando. Quindi arriva un parziale bruciante di 11 a 0 con Alessandra Marino al servizio e il sestetto in campo coeso a difendere e a contrattaccare. La squadra cara al presidente Lama prende un vantaggio di 7 punti (14-7) che porta avanti fino alla fine del set, rintuzzando le velleità di recupero delle avversarie (25-18).

Nel secondo parziale si va avanti punto a punto fino al 22 pari. Poi sul servizio della Perticone le catanesi chiudono sul 25-22, mettendo in mostra qualche lacuna della squadra santa teresina, che non riusciva a contrastare ne a muro, ne in difesa, gli attacchi che provenivano soprattutto da posto quattro con Boffi e Bellapianta, e dal centro quando in prima linea c’era Daniela Polito, che strappava qualche applauso con delle splendide combinazioni in fast.

Il Mister dell’Amando catechizzava a dovere le sue atlete al cambio campo e all’inizio del 3° set la musica era totalmente diversa. Saliva il livello di gioco delle schiacciatrici Rania e Marino, ottime anche in difesa e ricezione; Agostinetto riusciva a smistare meglio il gioco, coinvolgendo anche le centrali. Il Set è quasi un monologo della Farmacia Schultze- Villa Zuccaro. Andaloro cercava di ostacolare le avversarie con l’ingresso di Bachini e Parpaglioni per Asero e Giuffrida, ma in 20 minuti si chiudeva sul 25-11.

Il terzo set segue i binari del precedente. Le 2 centrali riescono a mettere a terra veloci e fast, Bertiglia continua a martellare (top scorer con 23 punti ), Marino e Rania passano ora con piazzate ora con bordate.

Come detto in apertura la chiude Giordana Siracusano con una diagonale stretta che viene accolta con grandi abbracci da tutte le compagne. In campo si balla sugli spalti si canta.

La partita comunque ha palesato alcuni passaggi a vuoto e la perdita di un set deve fare riflettere. Ma Camiolo ne è consapevole e pur prendendo per buoni i tre punti ci fa sapere che il lavoro da fare in palestra in settimana sarà ancora più duro e mirato a migliorare il gioco di squadra.

TABELLINO

FARMACIA SCHULTZE /VILLA ZUCCARO – PLANET STRANO PEDARA: 3 – 1 (25-18; 22-25; 25-11; 25-13)

FARMACIA SCHULTZE /VILLA ZUCCARO: Rania , Marino 16, Bertiglia 23, Mercieca 6, Richiusa 5, Agostinetto 6, De Luca , Casale, Siracusano 1, Sturniolo, Foscari L1, Grillo L2 – all. Camiolo

PLANET STRANO LIGHT PEDARA: Polito 12, Giuffrida 6, Bellapianta 14, Parpaglioni, Bachini, Asero 1, Perticone 1, Rapisarda, Boffi 12 Bonaccorso L1 . all. Andaloro

Arbitri: Richichi (VV) e Dicerto (RC)