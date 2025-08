Salvini a Messina: “Con il ponte una svolta epocale” VIDEO

Il ministro e vicepremier stasera a Torre Faro: "Obiettivo partire a settembre dopo la Corte dei conti. Nel 2032 sarà pronto". Fuori dal locale alcune contestazioni

MESSINA – Festeggiano i leghisti in un locale a Torre Faro il via libera del Cipess al progetto definitivo del Ponte sullo Stretto. E il festeggiato speciale, con la segreteria regionale della Lega come pretesto, è il ministro e vicepresidente Matteo Salvini. Sottolinea ai giornalisti: “Si tratta di una svolta epocale per questi territori, con ricadute occupazionali eccezionali per siciliani e calabresi. Dopo il parere della Corte dei conti, puntiamo ad avviare le operazioni da settembre. E, tra il 2032 e 2033, sarà pronta questa opera unica al mondo”.

La protesta in spiaggia

Mentre Salvini parla, in un locale all’aperto, dalla spiaggia giungono le contestazioni e i cori di alcuni no ponte. “Chi lavora sa quanto sia prezioso il risparmio di tempo. Chi ha tempo da perdere contesta”, ribatte il ministro.