Ponte. “Dopo la Corte dei conti, la delibera Cipess sarà efficace e partiranno le prime opere”

La società Stretto di Messina, con ad Ciucci, commenta il via libera del Comitato e spiega i passaggi successivi

ROMA – “È un risultato storico per il progetto del ponte, ottenuto grazie all’impegno dell’intero Governo e in particolare del ministro Matteo Salvini, nel sostenere una grande opera infrastrutturale per il Mezzogiorno, per l’Italia e l’Europa”. Questo il commento dell’amministratore delegato della società Stretto di Messina, Pietro Ciucci, in merito al via libera del Cipess al progetto definitivo. La stessa società mette in evidenza: “Dopo che avrà efficacia la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, si passerà alla fase operativa e partiranno le prime opere”.

“Dopo la Corte dei conti sarà avviato il programma delle opere anticipate”

Spiega la Stretto di Messina: Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, che potrebbe avvenire entro la fine dell’estate, dopo la registrazione della Corte dei conti, la delibera del Cipess sarà efficace e il progetto del ponte entrerà nella fase realizzativa. Sarà immediatamente avviato il Programma delle opere anticipate e la progettazione esecutiva per fasi costruttive. Come previsto dal DL 35/2023, le prime opere riguarderanno in via principale le operazioni propedeutiche alla cantierizzazione, la risoluzione delle interferenze, la bonifica degli ordigni bellici, le indagini archeologiche, geognostiche e geotecniche, la predisposizione dei campi base”.

Gli espropri, l’accordo di programma e i quattro contratti

E ancora: “Con l’approvazione del Cipess ci sarà la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera che consentirà di avviare gli espropri. Si partirà con gradualità, secondo il piano largamente pubblicizzato nei mesi scorsi e sempre con la massima attenzione nei confronti degli espropriandi che potranno anche contare su una serie di iniziative volte a favorire l’adesione volontaria. Per consentire l’esame dell’intero progetto da parte del Cipess, la Stretto di Messina, dopo la stipula dell’Accordo di programma avvenuta a metà luglio, ha sottoscritto l’atto aggiuntivo alla convenzione di concessione con il concedente ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ha firmato i quattro atti aggiuntivi ai contratti con il Contraente generale Eurolink, guidato dal Gruppo Webuild, con la Parsons Transportation Group per le attività di Project Management Consulting, con Edison Next Environment per le attività di monitoraggio ambientale, con Marsh per il servizio di consulenza e brokeraggio per le coperture assicurative relative alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. I quattro contratti riprenderanno i loro effetti con l’efficacia della delibera Cipess. Si è così completato e rinnovato l’articolato sistema definito dalla Stretto di Messina per la realizzazione del ponte”.

L’iter prima dell’approvazione e “il ponte sospeso più lungo al mondo”

Fa sapere sempre la società: “L’approvazione da parte del Cipess del progetto definitivo del ponte sullo Stretto di Messina ha riguardato una ampia documentazione istruita e sottoposta dal ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la partecipazione della Stretto di Messina per la parte di competenza diretta. In particolare: il progetto definitivo aggiornato con la relazione del progettista che include il programma anticipato di opere e servizi; i risultati della Conferenza di servizi condivisi dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; le conclusioni positive della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale – Via Vas del Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica) sulla Valutazione di impatto ambientale (Via) e di incidenza ambientale (Vinca). E ancora: il Piano economico finanziario; la relazione istruttoria del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attestante che l’intero fabbisogno del progetto, pari a circa 13,5 miliardi di euro, è interamente coperto da risorse già stanziate dal bilancio dello Stato e dalle risorse acquisite dalla società con l’aumento di capitale sottoscritto nel 2023 dal ministero dell’economia e delle finanze; l’elenco delle opere compensative”.

“L’avvio di una grande infrastruttura dedicata al trasporto pubblico è una straordinaria occasione per il nostro Paese, ha dichiarato a sua volta il presidente della società Stretto di Messina, ingegnere Giuseppe Recchi. E ha aggiunto: È sempre molto difficile avviare progetti complessi e le mie congratulazioni vanno a tutti coloro che si sono prodigati per arrivare a questo traguardo. Il Ponte sullo Stretto sarà un laboratorio nazionale capace di sviluppare competenze, consolidare le migliori pratiche, attrarre investimenti e talenti, rafforzando il ruolo dell’Italia di fronte a sfide sempre più complesse. Si tratta di una soluzione ingegneristica studiata per decenni e riconosciuta a livello internazionale: con una campata di 3,3 chilometri sarà il ponte sospeso più lungo al mondo. Il medesimo design è stato adottato da progetti in Cina, Hong Kong, Stati Uniti e Turchia. Tra le caratteristiche distintive figura la capacità di consentire, oltre il traffico dei veicoli, anche quello ferroviario, fondamentale per massimizzare i benefici dell’investimento”.

Articoli correlati