San Michele, via impraticabile da 2 anni per una frana. Ora gli interventi FOTO e VIDEO

E’ stato quasi del tutto liberato il passaggio ostruito da pietre e terra. Ma i residenti di via Grazia Deledda attendono gli interventi definitivi di messa in sicurezza della montagna

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – A San Michele una frana risalente a diversi anni fa aveva reso impraticabile una via interna del villaggio. Gli abitanti non potevano più percorrere uno degli sbocchi della stradina. Fortunatamente la via Grazia Deledda ha due punti d’accesso e quindi si poteva comunque entrare e uscire dalle proprie abitazioni.

Via Grazia Deledda liberata da terra e pietre

Una segnalazione che avevamo raccolto ad aprile del 2023 (vedi qui il servizio), con il signor Giuseppe Puleo avevamo raccontato i disagi vissuti dagli abitanti del villaggio. Qui anno dopo anno si staccavano pezzi di montagna, portando a ridosso delle poche abitazioni terra e pietre, al passaggio dei cinghiali prevalentemente. Le ultime piogge hanno poi del tutto ostruito la zona servizi di una casa e la richiesta di intervento è diventata più urgente.

I solleciti del consigliere La Fauci

A raccogliere la loro richiesta d’aiuto lo scorso anno era stato il consigliere comunale Giandomenico La Fauci (vedi qui la nota) che ha subito attivato gli assessorati alla Protezione civile e alla Difesa del suolo. E proprio in occasione delle ultime piccole frane ha sollecitato ancora una volta i dipartimenti competenti. Così la macchina comunale si è messa in moto e nei primi giorni del 2024 sono iniziati gli interventi per liberare la stradina dal materiale franato e restituirla ai cittadini.

Interventi tampone in attesa del progetto definitivo

Si tratta comunque di interventi tampone che hanno l’obiettivo di consentire il passaggio agli abitanti, ma per mettere in sicurezza la montagna si dovrà ancora definire il progetto e far rientrare le somme nel prossimo bilancio. Qui le case si trovano proprio a pochi metri dal costone e i residenti temono da sempre il rischio di frane e allagamenti.