Santa Margherita, spiaggia attrezzata con docce e mini isole ecologiche VIDEO

MESSINA – Dopo le mini isole ecologiche sulla spiaggia del Ringo si continua a lavorare a Santa Margherita. Il Comune di Messina, con l’assesse alle Politiche del mare Francesco Caminiti, sta lavorando per attrezzare il litorale messinese, da nord a sud.

Questa mattina gli operai dell’Amam erano a lavoro sulla spiaggia della zona sud per montare le docce pubbliche. Subito dopo gli operatori di Messina Servizi hanno posizionato anche le mini isole ecologiche per la raccolta differenziata. Nei prossimi giorni verranno montate le passerelle accessibili per persone con disabilità, sia a Santa Margherita che in tutte le altre spiagge di Messina.

Tutti servizi garantiti alla cittadinanza già da un paio di anni e che hanno consentito, insieme ad altri criteri, di ottenere il riconoscimento della Bandiera blu. Proseguono inoltre le attività di pulizia straordinaria delle spiagge da parte di Messina Servizi. L’Amministrazione comunale precisa che tutte saranno pulite e attrezzate entro il mese di giugno, così come previsto nel piano portato avanti dall’assessore Caminiti.