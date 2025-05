Spiaggia del Ringo, tornano le mini isole ecologiche VIDEO

Nei prossimi giorni verranno posizionate docce e passerelle accessibili

servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – La spiaggia del Ringo si prepara all’arrivo della stagione estiva. Messinesi e turisti approfittano già delle belle giornate per prendere un po’ di sole o fare i primi bagni nel tratto di spiaggia ritrovato e libero dalle barche.

Pulizia straordinaria e mini isole ecologiche

Messina servizi ha completato l’attività di pulizia straordinaria in questo tratto di litorale e posizionato le mini isole ecologiche per la raccolta differenziata. Nei prossimi giorni il Comune di Messina provvederà ad installare le docce pubbliche e le passerelle accessibili per persone con disabilità.

In arrivo docce pubbliche e passerelle accessibili

Il lavoro degli operatori addetti alla pulizia delle spiagge non è ancora terminato. Nelle prossime settimane tutto il litorale messinese sarà pulito, da nord a sud. Inoltre man mano che si procede con gli interventi vengono posizionati i cestini per ricordare ai cittadini che i rifiuti non devono essere abbandonati sulla spiaggia.

