Santo Stefano Briga in festa con i Bersaglieri VIDEO - Tempostretto

Eletto il Direttivo della nuova Sezione di Messina

video di Matteo Arrigo

Santo Stefano Briga è scesa in piazza, lunedì 19 giugno, per la manifestazione organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri, nell’ambito dei festeggiamenti programmati dalla Comunità parrocchiale di San Giovanni retta da padre Matteo Culletta per onorare il Patrono del villaggio messinese.

Al nutrito programma liturgico è stato infatti affiancato anche quello ricreativo-culturale con la partecipazione di una rappresentanza dell’A.N.B. della Provincia di Messina presieduta da Giovanni Saglimbeni.

Ma ad attirare l’attenzione generale è stata la presenza della Fanfara Bersaglieri dei Peloritani “Maggiore Giuseppe La Rosa” della Sezione di Castroreale-Barcellona Pozzo di Gotto, che ha fatto risuonare per le viuzze del centro collinare le più famose note del Corpo Speciale dell’Esercito; non prima, però, di aver reso un doveroso omaggio al Monumento ai Caduti.

L’omaggio al Monumento ai Caduti

È stata grande la partecipazione dei “sopranoti”, subito dopo l’esibizione della Fanfara, anche in Piazza San Giovanni, dove è stato possibile assistere alla proiezione del video realizzato dal filmaker Matteo Arrigo che trae spunto da una pubblicazione (“In posa per l’America”) realizzata da Pippo Sfravara, con la suggestiva e commovente storia del bersagliere Vincenzino Bagnara, di Santo Stefano Briga, caduto l’1 aprile 1918, a soli 19 anni, nella difesa della linea del Piave durante la Prima Guerra Mondiale.

Contemporaneamente, nell’Auditorium dell’ex Chiesa di San Gaetano, è stata costituita la nuova Sezione di Messina dell’Associazione Nazionale Bersaglieri, che affiancherà quelle già esistenti di Taormina-Giardini Naxos e di Castroreale-Barcellona Pozzo di Gotto. Il direttivo peloritano è formato dal presidente Giovanni Crupi, dal vicepresidente Paolo Costa e dai consiglieri Antonino Allegra, Giuseppe Doddis e Cesare Giorgianni.

Articoli correlati