Schillaci: “Messina è casa mia e in nazionale le mie notti magiche” VIDEO

Prima di Italia-Spagna al Giardino Corallo anche Sasà Sullo: "Messina deve migliorare per tornare ai fasti di anni fa"

MESSINA – Proseguono al Giardino Corallo le serate di Euro 2024. Ieri in occasione di Italia-Spagna, partita poi persa dalla Nazionale per 1-0, erano presenti Totò Schillaci e Sasà Sullo, per entrambi un passato nelle fila del Messina con ottimi ricordi. In particolare per l’attaccante palermitano, che ha vestito la maglia azzurra nelle “notti magiche” di Italia ’90, queste serate estive, in occasioni di mondiali ed europei, sono molto sentite.

“I ricordi sono sempre nella mia mente – racconta Schillaci – soprattutto nel periodo di mondiali ed europei. Quando sono qui torno a casa, sono cresciuto calcisticamente a Messina, che mi ha permesso di andare alla Juventus. Con la nazionale è stata un’esperienza unica: ogni calciatore vorrebbe indossare quella maglia, io ho fatto molto bene in azzurro e sono soddisfatto. Spero che il Messina possa tornare ad alti livelli. Giacomino (Modica, nda) lo conosco molto bene, ancora deve firmare ma spero possa dare il suo contributo ed esperienza. Il mio gol più bello col Messina? È stato il primo perché mi ha aperto le porte e mi ha dato continuità, dandomi conferma di essere titolare e di entrare a contatto con la piazza. Con l’Italia il gol spettacolare è stato quello con l’Uruguay“.

Sullo: “A Messina ho tanti amici”

Presente anche Sasà Sullo, a cui chiediamo le emozioni provate a rivivere la promozione, vent’anni fa, e di essere tornato a Messina. “Qualche giorno fa – sono le parole di Sullo – è stato anche l’anniversario della vittoria col Catania. Vengo spesso a trovare amici qui a Messina, dove ne ho tanti, al di là di quello che ho fatto come calciatore. Il calcio cittadino sta vivendo un periodo di difficoltà che dura da anni, c’è almeno la categoria professionistica, ma credo che ci sia tanto da migliorare per far tornare questa città a vivere i fasti di tanti anni fa”.

Presente anche Fabrizio Mannino, imprenditore che nella scorsa estate è sembrato ad un passo dall’acquisire il Messina, poi rimasto di proprietà della famiglia Sciotto. Mannino si è intrattenuto per qualche minuto con l’ex allenatore del Messina Sasà Sullo.