 Sciacca: "Una lista e 7 assessori per Rinascita Messina" VIDEO

Sciacca: “Una lista e 7 assessori per Rinascita Messina” VIDEO

Marco Olivieri

Sciacca: “Una lista e 7 assessori per Rinascita Messina” VIDEO

martedì 28 Aprile 2026 - 12:15

L'ingegnere l'ha depositata a Palazzo Zanca. "31 candidati al Consiglio e persone competenti in squadra", annuncia

video di Silvia De Domenico

MESSINA Gaetano Sciacca deposita la lista di Rinascita Messina a Palazzo Zanca. “31 candidati per il Consiglio comunale dopo aver raggiunto il traguardo significativo della raccolta firme senza strutture di partito”, sottolinea il candidato sindaco.

L’ingegnere ha pure ufficializzato 7 assessori designati. “Tutti nel segno delle competenze”, precisa. Eccoli: Vittoria Santoro, Monica Angela Recupero, Alessia Alessi, Federico Martino, Nino Principato, Nico Scandurra, Francesca Arena.

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