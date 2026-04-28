Sciacca: “Una lista e 7 assessori per Rinascita Messina” VIDEO

L'ingegnere l'ha depositata a Palazzo Zanca. "31 candidati al Consiglio e persone competenti in squadra", annuncia
video di Silvia De Domenico
MESSINA Gaetano Sciacca deposita la lista di Rinascita Messina a Palazzo Zanca. “31 candidati per il Consiglio comunale dopo aver raggiunto il traguardo significativo della raccolta firme senza strutture di partito”, sottolinea il candidato sindaco.
L’ingegnere ha pure ufficializzato 7 assessori designati. “Tutti nel segno delle competenze”, precisa. Eccoli: Vittoria Santoro, Monica Angela Recupero, Alessia Alessi, Federico Martino, Nino Principato, Nico Scandurra, Francesca Arena.