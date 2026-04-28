 La lista "Rinascita Messina" al Consiglio comunale per Sciacca sindaco

La lista “Rinascita Messina” al Consiglio comunale per Sciacca sindaco

Redazione

La lista “Rinascita Messina” al Consiglio comunale per Sciacca sindaco

martedì 28 Aprile 2026 - 15:25

Sono 31 i candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Gaetano Sciacca: i nomi.

MESSINA – Con un giorno d’anticipo rispetto alla scadenza, il candidato sindaco Gaetano Sciacca ha depositato a Palazzo Zanca la lista dei candidati al Consiglio comunale in vista delle Elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio. Ecco i nomi.

Elezioni Messina, la lista “Rinascita Messina” per Sciacca sindaco

  1. Alessi Alessia
  2. Arena Francesca
  3. Arena Patrizia
  4. Arena Salvatore
  5. Barbagallo Dario
  6. Bella Rosa
  7. Bertuccelli Francesco
  8. Bucceri Salvatore
  9. Cannao Michele
  10. Cappuccio Manuel Sebastiano
  11. Carrano Gaetano
  12. Crisafulli Giuseppe
  13. Danaro Martina
  14. Darwish Hashem
  15. De Leo Isabella
  16. Doria Anna
  17. Giordano Massimo
  18. Gullotta Antonino
  19. Latella David
  20. Lombardo Santino
  21. Martinello Carlo
  22. Miceli Mirko
  23. Passari Angelo
  24. Principato Antonino
  25. Pulitanò Alessandra
  26. Recupero Angela Monica
  27. Rigano Lucia Maria Adriana
  28. Santoro Vittoria
  29. Scandurra Domenico
  30. Sciullo Marzia
  31. Sciacca Gaetano

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