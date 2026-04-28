La lista “Rinascita Messina” al Consiglio comunale per Sciacca sindaco

Sono 31 i candidati al Consiglio comunale nella lista a sostegno di Gaetano Sciacca: i nomi.
MESSINA – Con un giorno d’anticipo rispetto alla scadenza, il candidato sindaco Gaetano Sciacca ha depositato a Palazzo Zanca la lista dei candidati al Consiglio comunale in vista delle Elezioni a Messina del 24 e del 25 maggio. Ecco i nomi.
Elezioni Messina, la lista “Rinascita Messina” per Sciacca sindaco
- Alessi Alessia
- Arena Francesca
- Arena Patrizia
- Arena Salvatore
- Barbagallo Dario
- Bella Rosa
- Bertuccelli Francesco
- Bucceri Salvatore
- Cannao Michele
- Cappuccio Manuel Sebastiano
- Carrano Gaetano
- Crisafulli Giuseppe
- Danaro Martina
- Darwish Hashem
- De Leo Isabella
- Doria Anna
- Giordano Massimo
- Gullotta Antonino
- Latella David
- Lombardo Santino
- Martinello Carlo
- Miceli Mirko
- Passari Angelo
- Principato Antonino
- Pulitanò Alessandra
- Recupero Angela Monica
- Rigano Lucia Maria Adriana
- Santoro Vittoria
- Scandurra Domenico
- Sciullo Marzia
- Sciacca Gaetano