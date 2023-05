Scout, il comitato di zona dal sindaco Basile VIDEO - Tempostretto

Un momento di confronto col primo cittadino che ha poi salutato gli scout messinesi che partiranno per il Jamboree in Corea del Sud previsto in estate

MESSINA – Un incontro richiesto dal nuovo comitato di zona, insediatosi da qualche mese, per presentarsi e farsi conoscere dal sindaco. Ma anche per far sapere al primo cittadino di essere disponibili a collaborare e condividere, negli ambiti del sociale e del territorio, trovando spazi e momenti di educazione. Il comitato di zona è un gruppo di capi scout che vengono eletti periodicamente, al momento dell’elezione vengono scelti anche un capo e una capo come responsabili.

Il compito del comitato è mettere in pratica le indicazioni sulla formazione dei capi e sulla gestione delle attività dei ragazzi che provengono dall’assemblea di zona di tutti i capi scout, affinché siano a supporto poi a tutti i gruppi del territorio. All’incontro hanno partecipato anche rappresentati della comunità Masci (Movimento adulti scout cattolici italiani) e non solo Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani), sul fronte istituzionale insieme al sindaco Federico Basile anche l’assessore Enzo Caruso.

Apertura, confronto e collaborazione

Durante l’incontro è stato fatto presente al sindaco che da qualche anno non c’è più una sede di zona dove incontrarsi, negli anni passati veniva utilizzato un locale della Curia, ed è terminata anche una convenzione con l’Atm che era un buon supporto durante le uscite degli scout sui Colli Sarrizzo.

Il primo cittadino Federico Basile è sembrato disponibile a venire incontro alle associazioni accennando alla Patrimonio Spa per cercare un locale da destinare a sede di zona e alla riattivazione della convenzione con l’azienda dei trasporti.

“Ben venga l’apertura e la collaborazione, troviamo il sistema affinché possiamo fare le cose per migliorarci a partire dai vostri temi” ha detto il sindaco che poi ha anche ipotizzato di usufruire della conoscenza degli scout sui forti cittadini e, su suggerimento dell’assessore Caruso, di coinvolgere i ragazzi più grandi, durante le loro iniziative di servizio, nelle attività della Social City.

I messinesi al Jamboree in Corea del Sud

I responsabili Nunzio Zagara e Caterina Minutoli hanno fatto dono al sindaco del fazzolettone che rappresenta la Zona dello Stretto, che comprende i gruppi di Messina e quelli di Milazzo, poi è toccato al primo cittadino consegnare agli esploratori e alle guide presenti, invitati dal comitato, che sono diventati gli ambasciatori messinesi al prossimo Jamboree. Mancavano i due ragazzi del gruppo Milazzo 1 che incontreranno il sindaco del comune mamertino Midili.

Il Jamboree è un raduno di scout provenienti da tutto il mondo, saranno in 11 a partire da Messina e Milazzo per la Corea del Sud dove a Saemangeum, dall’1 al 12 agosto, vivranno un’esperienza indimenticabile che si ripete ogni 4 anni. Il motto del 25° Jamboree è “dipingi il suo sogno”.

Questi gli esploratori e guide messinesi che si uniranno al contingenti italiano: Gabriele Accolla (Messina 13), Riccardo Fattizzo (Messina 13), Ilaria Gardelli (Messina 3), Giovanni Irrera (Ganzirri 1), Sara Lepro (Messina 4), Raffaele Morabito (Ganzirri 1), Chiara Scimone (Messina 3), Federico Stefanelli (Milazzo 2), Christian Marco Valenti (Milazzo 2). A cui si aggiunge il rover Paolo Costantino (Messina 3) e i capi Gaetano “Tanino” Parlato ed Eugenio Nicotra che li accompagneranno.

