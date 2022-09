Scuole al via a Messina, gli edifici sono pronti? Mondello: "Con pazienza ce la faremo" VIDEO - Tempostretto

L'assessore competente: "Nell'ultimo triennio abbiamo controllato 104 strutture e occorre tempo per completare i lavori"

di Giuseppe Fontana, riprese e montaggio di Silvia de Domenico



MESSINA – Alcuni istituti hanno già aperto i cancelli, alcune classi si apriranno domani ed entro lunedì partiranno tutte le scuole cittadine. Con l’avvio dell’anno scolastico la stagione estiva viene salutata in maniera ufficiale anche dalla città di Messina, che ora si appresta a un ritorno alla quotidianità, fatto di campanelle, banchi, libri, e probabilmente traffico. Per l’assessore comunale competente, Salvatore Mondello, il cittadino dovrà armarsi di pazienza perché “la programmazione, mai fatta prima, richiede circa due anni per completare i lavori”.

I dubbi riguardano le strutture scolastiche, dopo gli allarmi nel mese di agosto per gli eventuali disagi causati dai lavori finanziati con il Pnrr, in una città che nelle ore di punta rischia di essere congestionata dalle auto, in virtù di carreggiate più strette a causa dei cantieri in corso.

Mondello: “La pazienza deve essere l’elemento dominante”

“La pazienza deve essere l’elemento dominante – dichiara l’assessore Mondello – e perché lo dico? Perché nell’ultimo triennio abbiamo effettuato un’attività che non si era mai svolta: la verifica della vulnerabilità sismica di tutti e 104 gli edifici scolastici. Ora siamo alla fase attuativa dei cantieri. Non ci sono grandi preoccupazioni ma bisogna avere il tempo, pari a due anni, per svolgere tutte queste attività previste. Ci saranno alcuni disagi, ma la situazione è assolutamente tollerabile”.

