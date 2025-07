Sequestrati dalla Guardia di finanza 417 kg di cocaina al porto di Gioia Tauro VIDEO

Sono stati 417 i Kg di cocaina che la Guardia di Finanza ha sequestrato ed erano occultati in 16 sacche suddivisi in 385 panetti

GIOIA TAURO – Un nuovo ed ingente sequestro di cocaina è stato eseguito dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria nel Porto di Gioia Tauro. Sono stati 417 i Kg sequestrati occultati in 16 sacche suddivisi in 385 panetti.

Anche in questo caso i finanzieri, nell’ambito del sistematico dispositivo di mirato monitoraggio e capillare controllo dell’area portuale gioiese, avevano predisposto un piano d’azione notturno finalizzato a individuare eventuali container utilizzati dai sodalizi criminali per entrare in possesso dei redditizi quantitativi di sostanza stupefacente provenienti dai Paesi d’oltreoceano.

La perdita economica inferta alle organizzazioni criminali, private della ragguardevole fornitura di stupefacente, si aggira intorno ai 67 milioni di euro.